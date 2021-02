Breaking News: Ufficiale, domani nessun match a Melbourne. Tennisti e staff in isolamento dopo una positività rilevata in un lavoratore dell’hotel Gran Hyatt. Tutti i coinvolti devono sottoporsi al test per tornare in campo

Dopo la notizia riportata da BBC Sport, l’Australian Open attraverso il suo social ufficiale conferma: domani non verrà disputato alcun incontro a Melbourne Park, ferma ATP Cup, tornei ATP e WTA.

Ecco il comunicato della direzione dello Slam australiano: “Le Autorità sanitarie ci hanno avvisato che un lavoratore di uno degli Hotel di quarantena è risultato positivo al Covid-19. Tutti i soggetti coinvolti nell’Australian Open che sono stati messi in quarantena presso l’hotel ora devono essere testati e isolati fino a quando non ricevono un risultato negativo. Lavoreremo con tutte le persone coinvolte per facilitare i test il più rapidamente possibile. Giovedì non ci saranno partite al Melbourne Park. Un aggiornamento sul programma per venerdì sarà annunciato oggi più tardi”.

La misura riguarda oltre 500 tra giocatori, membri dei loro staff, funzionari e personale di supporto dell’Australian Open, posti in isolamento dopo che un lavoratore Gran Hyatt, uno degli hotel di quarantena, è risultato positivo al coronavirus.

Aspettiamo il nuovo programma per venerdì, sperando che nessun giocatore o giocatrice risulti positivo al virus.

Ecco il tweet ufficiale degli AO:

Those associated with the AO who quarantined at the hotel now need to be tested and isolate until they receive a negative test result.

Health Authorities have advised us that a Hotel Quarantine worker has tested positive for COVID-19.

We will work with everyone involved to facilitate testing as quickly as possible.

There will be no matches at Melbourne Park on Thursday. An update on the schedule for Friday will be announced later today. #AusOpen

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 3, 2021