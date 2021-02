Matteo Donati torna in campo dopo 20 mesi di stop e vola al 2° turno a Nur-Sultan

Il 20 maggio 2019, 625 giorni fa, fu costretto a ritirarsi nel corso del terzo set dell’incontro di primo turno delle qualificazioni del Roland Garros contro il bielorusso Ignatik. Il 3 febbraio 2021, a venti mesi dall’ultima volta, Matteo Donati si è riaffacciato con successo nel circuito internazionale: il tennista alessandrino, classe ’95, ha superato questa mattina lo statunitense Roy Smith, numero 561 del ranking ATP, al primo turno del torneo Future M15 di Nur-Sultan (Kazakistan) con il punteggio di 5-7 6-4 7-6(5) in due ore e trentanove minuti di gioco.

Il match odierno ha rappresentato subito un banco di prova importante per Donati vista la caratura dell’avversario, accreditato dell’ottava testa di serie. L’azzurro, che nel corso della sua carriera ha raggiunto la posizione n.159 delle classifiche mondiali nel luglio 2015, ha compiuto una grande rimonta nel tiebreak decisivo: trovatosi sotto per cinque a uno, ha piazzato sei punti consecutivi andando così a strappare il pass per il secondo ostacolo. Attenderà ora il vincente della sfida tra il russo Tasenkov e il kazako Lomakin.

La carriera di Matteo Donati è stata falcidiata dagli infortuni: l’alessandrino, nel corso degli ultimi due anni, si è dovuto sottoporre a ben due interventi chirurgici al gomito destro. Dopo un lungo periodo di riabilitazione, è finalmente tornato in campo ed ora potrà tentare nuovamente la scalata verso la Top-200: in bocca al lupo, Matteo!