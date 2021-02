Macron entra nel mondo del tennis internazionale: Il brand italiano sarà presente nell’ATP Cup, alle Melbourne Summer Series e all’Adelaide International

Il 2021 inizia per Macron, brand leader internazionale nella produzione e vendita di active sportswear, con un’interessante e importante novità: Macron entra nel mondo del tennis internazionale. L’azienda italiana fornirà l’abbigliamento sportivo ai giudici di gara, i raccattapalle e i volontari in occasione dell’ATP Cup, in programma a Melbourne in Australia dal 2 al 6 febbraio e delle Melbourne Summer Series e all’Adelaide International, entrambe già in corso di svolgimento.

Questa prestigiosa partnership è la prima nel mondo del tennis per il brand caratterizzato dall’icona del Macron Hero che è presente nel calcio su oltre 80 clubs e molte nazionali, così come nel mondo del rugby, rugby, basket, volley, baseball, pallamano, futsal, running e Australian Football League. Nello specifico mercato sportivo australiano vanta partnership nella A League, National Premier League con il Port Adelaide Football Club e il Parramatta Eels.

Ben Slack, Chief Revenue Officer di ATP, ha affermato che è stato fantastico vedere un altro marchio internazionale entrare a far parte del gruppo dei partners dell’organizzazione. “Siamo lieti di accogliere quest’anno il brand internazionale di abbigliamento sportivo Macron come nuovo partner della ATP Cup, della Melbourne Summer Series e di Adelaide International. – ha dichiarato Ben Slack – Siamo lieti di vedere Macron, noto per il suo abbigliamento tecnico e di alta qualità, investire per la prima volta nel tennis come parte della sua strategia globale a lungo termine”.

Andrea Palilla, Country Manager Macron in Australia, ha aggiunto: “È una notizia fantastica per Macron essere associato a un’organizzazione sportiva internazionale come Tennis Australia. Questa nuova entusiasmante partnership fa parte del piano strategico per consolidare la crescente presenza di Macron in Australia ed entrare in un nuovo sport come il tennis, estremamente popolare in tutto il mondo”.