ATP Melbourne (Great Ocean Road Open) : le parole di Salvatore Caruso al termine del match vintro contro Andreas Seppi

Al termine del match vinto contro Andreas Seppi nel primo turno del Great Ocean Road Open di Melbourne, Salvatore Caruso ha analizzato l’incontro: “Non è stata una bellissima partita, ci cono stati tanti errori da entrambe le parti. Era però importante vincere e sono contento di averla portata a casa. Andreas per me è stato un giocatore che sin da piccolo ho preso da esempio. L’ho sempre apprezzato sia per il suo modo di giocare che come persona, per questo ho molto rispetto nei suoi confronti. Adesso guardo avanti concentrandomi subito sul match del secondo turno”.