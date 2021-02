ATP Cup: Rafael Nadal dà forfait per la prima partita

Notizia importante per l’ ATP Cup! Rafael Nadal ha annunciato che non giocherà il match della Spagna di oggi contro l’Australia a causa di un problema alla schiena. Il numero 2 ATP ha dichiarato che ha un problema nella parte bassa della schiena, così ha scelto di non rischiare e punta nel giocare il duello di giovedì con la Grecia di Stefanos Tsitsipas.

“Abbiamo deciso tra la squadra e il mio team di non giocare il primo match di ATP Cup qui a Melbourne perché sento un fastidio nella parte bassa della schiena. Spero di migliorare per giovedì. Abbiamo una squadra forte, forza Carreno, Bautista Agut e Granollers”.