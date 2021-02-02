Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Antaya 2: I risultati con il dettaglio del Day 2. Sorride Giannessi. Fuori gli altri tre azzurri (Video)

02/02/2021 16:50 108 commenti
Lorenzo Musetti ITA, 2002.03.03
Lorenzo Musetti ITA, 2002.03.03

TUR Challenger Antalya 2 – 80 | terra | e44.820 – 2° Turno
Mohamed Safwat (EGY) vs Alessandro Giannessi (ITA)

TUR Challenger Antalya 2 – 80 | terra | e44.820 – 1° Turno

Center Court – Ora italiana: 08:30 (ora locale: 10:30)
1. [Q] Duje Ajdukovic CRO vs Emilio Gomez ECU

CH CH Antalya 2
Ajdukovic D.
6
2
4
Gomez E.
3
6
6
Vincitore: Gomez E.
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2. Leonardo Mayer ARG vs [7] Lorenzo Musetti ITA

CH CH Antalya 2
Mayer L.
6
6
Musetti L.
4
3
Vincitore: Mayer L.
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3. [1] Joao Sousa POR vs Carlos Taberner ESP

CH CH Antalya 2
Sousa J.
1
4
Taberner C.
6
6
Vincitore: Taberner C.
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4. [LL] Gian Marco Moroni ITA vs Ramkumar Ramanathan IND

CH CH Antalya 2
Moroni G.
6
4
6
Ramanathan R.
4
6
7
Vincitore: Ramanathan R.
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Court 2 – Ora italiana: 08:30 (ora locale: 10:30)
1. [WC] Marsel Ilhan TUR vs [6] Facundo Bagnis ARG

CH CH Antalya 2
Ilhan M.
3
4
Bagnis F.
6
6
Vincitore: Bagnis F.
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2. [SE] Tommy Robredo ESP vs [3] Daniel Elahi Galan COL

CH CH Antalya 2
Robredo T.
2
7
0
Galan D.
6
5
6
Vincitore: Galan D.
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3. [5] Jozef Kovalik SVK vs [SE] Cem Ilkel TUR

CH CH Antalya 2
Kovalik J.
6
6
Ilkel C.
3
1
Vincitore: Kovalik J.
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4. Luca Margaroli SUI / Florin Mergea ROU vs [4] Robert Galloway USA / Alex Lawson USA

CH CH Antalya 2
Margaroli L. / Mergea F.
6
2
Galloway R. / Lawson A.
7
6
Vincitore: Galloway R. / Lawson A.
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Court 12 – Ora italiana: 08:30 (ora locale: 10:30)
1. [8] Daniel Altmaier GER vs Alessandro Giannessi ITA

CH CH Antalya 2
Altmaier D.
6
2
Giannessi A.
7
6
Vincitore: Giannessi A.
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2. Paolo Lorenzi ITA vs [Q] Akira Santillan AUS

CH CH Antalya 2
Lorenzi P.
7
4
2
Santillan A.
5
6
6
Vincitore: Santillan A.
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3. [WC] Ergi Kirkin TUR vs [2] Jaume Munar ESP

CH CH Antalya 2
Kirkin E.
3
3
Munar J.
6
6
Vincitore: Munar J.
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4. Daniel Altmaier GER / Luis David Martinez VEN vs Alternate XXX / XXX

Il match deve ancora iniziare


Court 11 – Ora italiana: 08:30 (ora locale: 10:30)
1. Tallon Griekspoor NED vs [Alt] Ernesto Escobedo USA

CH CH Antalya 2
Griekspoor T.
6
6
Escobedo E.
3
2
Vincitore: Griekspoor T.
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2. Joao Menezes BRA vs [Q] Tomas Martin Etcheverry ARG

CH CH Antalya 2
Menezes J.
6
1
2
Etcheverry T.
2
6
6
Vincitore: Etcheverry T.
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3. [Q] Facundo Mena ARG vs Dmitry Popko KAZ

CH CH Antalya 2
Mena F.
6
3
Popko D.
7
6
Vincitore: Popko D.
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Luca Martin (Guest) 02-02-2021 17:44

Scritto da Bec_style
Leonardo Mayer ragazzi è fortissimo…su terra vale lato 30. Loreno era probabilmente stanco…va bene così!

Ancora stanco?

 108
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Bec_style (Guest) 02-02-2021 17:41

Bravo Moroni a giocarsela.
Giornata comunque positiva. Dovevano essere sulla carta tutte sconfitte, invece con tigna e cuore ne abbiamo portato uno al secondo turno. Forza ragazzi!!! Nei challenger italici mi attendo tanto!!

 107
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Luca Martin (Guest) 02-02-2021 17:36

Accipicchia Robredo, sta prendendo 60 a grappoli!

 106
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Ermy (Guest) 02-02-2021 17:12

Che peccato Jimbo. Sono veramente dispiaciuto, ma in alcuni momenti ho visto dei bei colpi, soprattutto i passanti. Vai siamo solo all’inizio della stagione, ci sarà tempo di recuperare. Credici!

 105
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Betafasan 02-02-2021 17:12

@ Lucio68 (#2686867)

Molto d’accordo!

 104
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Comi90 02-02-2021 17:00

@ SuperCami (#2686874)

Ben altre condizioni rispetto a quelle odierne..

 103
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SuperCami 02-02-2021 16:56

@ Comi90 (#2686863)

Non so quante partite abbia vinto sulla terra, ma si allena stabilmente sulla terra verde in Florida alla Academy di Sanchez.

 102
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mauro59 (Guest) 02-02-2021 16:56

Beh se c’era Fognini di questa notte al posto di Moroni non sarebbe neanche arrivato al terzo

 101
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-1: Elio, FORZA ITALIA
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