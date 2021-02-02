Challenger Antaya 2: I risultati con il dettaglio del Day 2. Sorride Giannessi. Fuori gli altri tre azzurri (Video)

Lorenzo Musetti ITA, 2002.03.03
Challenger Antalya 2 – 80 | terra | e44.820 – 2° Turno
Mohamed Safwat (EGY) vs Alessandro Giannessi (ITA)
Challenger Antalya 2 – 80 | terra | e44.820 – 1° Turno
Center Court – Ora italiana: 08:30 (ora locale: 10:30)
1. [Q] Duje Ajdukovic vs Emilio Gomez
CH CH Antalya 2
Ajdukovic D.
6
2
4
Gomez E.
3
6
6
Vincitore: Gomez E.
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ajdukovic D.
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Gomez E.
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Ajdukovic D.
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
Gomez E.
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Ajdukovic D.
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Ajdukovic D.
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Gomez E.
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Ajdukovic D.
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
Ajdukovic D.
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Gomez E.
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Ajdukovic D.
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Ajdukovic D.
15-0
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Gomez E.
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
Ajdukovic D.
0-15
0-30
15-30
30-30
15-40
5-2 → 5-3
Gomez E.
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Gomez E.
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Ajdukovic D.
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-0 → 3-1
2. Leonardo Mayer vs [7] Lorenzo Musetti
CH CH Antalya 2
Mayer L.
6
6
Musetti L.
4
3
Vincitore: Mayer L.
Servizio
Svolgimento
Set 2
Mayer L.
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Musetti L.
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Musetti L.
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Mayer L.
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Musetti L.
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Musetti L.
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Musetti L.
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Mayer L.
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
3. [1] Joao Sousa vs Carlos Taberner
CH CH Antalya 2
Sousa J.
1
4
Taberner C.
6
6
Vincitore: Taberner C.
Servizio
Svolgimento
Set 2
Taberner C.
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Sousa J.
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Taberner C.
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-5 → 3-5
Taberner C.
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Sousa J.
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Taberner C.
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-A
0-1 → 1-1
Sousa J.
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sousa J.
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-4 → 1-5
Taberner C.
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Taberner C.
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Sousa J.
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-A
0-1 → 0-2
4. [LL] Gian Marco Moroni vs Ramkumar Ramanathan
CH CH Antalya 2
Moroni G.
6
4
6
Ramanathan R.
4
6
7
Vincitore: Ramanathan R.
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
3-5*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
Ramanathan R.
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Ramanathan R.
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Moroni G.
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Moroni G.
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
Ramanathan R.
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ramanathan R.
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Moroni G.
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Moroni G.
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Ramanathan R.
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Moroni G.
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Ramanathan R.
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ramanathan R.
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-4 → 5-4
Moroni G.
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Ramanathan R.
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Moroni G.
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Ramanathan R.
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Moroni G.
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Ramanathan R.
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Court 2 – Ora italiana: 08:30 (ora locale: 10:30)
1. [WC] Marsel Ilhan vs [6] Facundo Bagnis
CH CH Antalya 2
Ilhan M.
3
4
Bagnis F.
6
6
Vincitore: Bagnis F.
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ilhan M.
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
Bagnis F.
0-15
15-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Ilhan M.
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Bagnis F.
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Ilhan M.
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Bagnis F.
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
Ilhan M.
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Ilhan M.
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
Bagnis F.
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Ilhan M.
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
2. [SE] Tommy Robredo vs [3] Daniel Elahi Galan
CH CH Antalya 2
Robredo T.
2
7
0
Galan D.
6
5
6
Vincitore: Galan D.
Servizio
Svolgimento
Set 3
Robredo T.
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-5 → 0-6
Robredo T.
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Galan D.
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-5 → 6-5
Robredo T.
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 5-5
Galan D.
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Robredo T.
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-2 → 5-3
Galan D.
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Robredo T.
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-5 → 2-6
Galan D.
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Robredo T.
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Galan D.
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Robredo T.
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Galan D.
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Robredo T.
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
3. [5] Jozef Kovalik vs [SE] Cem Ilkel
CH CH Antalya 2
Kovalik J.
6
6
Ilkel C.
3
1
Vincitore: Kovalik J.
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ilkel C.
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Kovalik J.
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Ilkel C.
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Kovalik J.
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Kovalik J.
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ilkel C.
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 6-3
Kovalik J.
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Kovalik J.
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Kovalik J.
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Ilkel C.
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
4. Luca Margaroli / Florin Mergea vs [4] Robert Galloway / Alex Lawson
CH CH Antalya 2
Margaroli L. / Mergea F.
6
2
Galloway R. / Lawson A.
7
6
Vincitore: Galloway R. / Lawson A.
Servizio
Svolgimento
Set 2
Galloway R. / Lawson A.
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-5 → 2-6
Margaroli L. / Mergea F.
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-4 → 2-5
Galloway R. / Lawson A.
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
2-3 → 2-4
Margaroli L. / Mergea F.
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-3 → 2-3
Galloway R. / Lawson A.
0-3 → 1-3
Margaroli L. / Mergea F.
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Galloway R. / Lawson A.
0-1 → 0-2
Margaroli L. / Mergea F.
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
2-5*
3-5*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
Margaroli L. / Mergea F.
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
5-6 → 6-6
Galloway R. / Lawson A.
0-15
15-15
15-30
30-15
40-15
5-5 → 5-6
Margaroli L. / Mergea F.
5-4 → 5-5
Galloway R. / Lawson A.
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
5-3 → 5-4
Margaroli L. / Mergea F.
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Galloway R. / Lawson A.
4-2 → 4-3
Margaroli L. / Mergea F.
3-2 → 4-2
Galloway R. / Lawson A.
2-2 → 3-2
Margaroli L. / Mergea F.
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-2 → 2-2
Galloway R. / Lawson A.
0-0 → 0-1
Court 12 – Ora italiana: 08:30 (ora locale: 10:30)
1. [8] Daniel Altmaier vs Alessandro Giannessi
CH CH Antalya 2
Altmaier D.
6
2
Giannessi A.
7
6
Vincitore: Giannessi A.
Servizio
Svolgimento
Set 2
Altmaier D.
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Giannessi A.
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-4 → 1-4
Giannessi A.
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Altmaier D.
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
0*-4
0*-3
1-4*
1-5*
2*-5
2*-6
6-6 → 6-7
Giannessi A.
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Altmaier D.
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Altmaier D.
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
Giannessi A.
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Giannessi A.
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Giannessi A.
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Altmaier D.
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Giannessi A.
15-15
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
2. Paolo Lorenzi vs [Q] Akira Santillan
CH CH Antalya 2
Lorenzi P.
7
4
2
Santillan A.
5
6
6
Vincitore: Santillan A.
Servizio
Svolgimento
Set 3
Lorenzi P.
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Santillan A.
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-5 → 2-5
Lorenzi P.
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Santillan A.
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Lorenzi P.
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Santillan A.
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Lorenzi P.
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lorenzi P.
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Lorenzi P.
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Santillan A.
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Lorenzi P.
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Santillan A.
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lorenzi P.
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
6-5 → 7-5
Santillan A.
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 6-5
Lorenzi P.
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Santillan A.
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Lorenzi P.
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Santillan A.
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Lorenzi P.
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Santillan A.
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Santillan A.
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
3. [WC] Ergi Kirkin vs [2] Jaume Munar
CH CH Antalya 2
Kirkin E.
3
3
Munar J.
6
6
Vincitore: Munar J.
Servizio
Svolgimento
Set 2
Munar J.
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
Kirkin E.
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
Munar J.
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Munar J.
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-3 → 2-3
Kirkin E.
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Munar J.
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Kirkin E.
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kirkin E.
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Munar J.
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Kirkin E.
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Munar J.
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Kirkin E.
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Munar J.
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Kirkin E.
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
4. Daniel Altmaier / Luis David Martinez vs Alternate /
Il match deve ancora iniziare
Court 11 – Ora italiana: 08:30 (ora locale: 10:30)
1. Tallon Griekspoor vs [Alt] Ernesto Escobedo
CH CH Antalya 2
Griekspoor T.
6
6
Escobedo E.
3
2
Vincitore: Griekspoor T.
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
2. Joao Menezes vs [Q] Tomas Martin Etcheverry
CH CH Antalya 2
Menezes J.
6
1
2
Etcheverry T.
2
6
6
Vincitore: Etcheverry T.
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
3. [Q] Facundo Mena vs Dmitry Popko
CH CH Antalya 2
Mena F.
6
3
Popko D.
7
6
Vincitore: Popko D.
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ancora stanco?
Bravo Moroni a giocarsela.
Giornata comunque positiva. Dovevano essere sulla carta tutte sconfitte, invece con tigna e cuore ne abbiamo portato uno al secondo turno. Forza ragazzi!!! Nei challenger italici mi attendo tanto!!
Accipicchia Robredo, sta prendendo 60 a grappoli!
Che peccato Jimbo. Sono veramente dispiaciuto, ma in alcuni momenti ho visto dei bei colpi, soprattutto i passanti. Vai siamo solo all’inizio della stagione, ci sarà tempo di recuperare. Credici!
@ Lucio68 (#2686867)
Molto d’accordo!
@ SuperCami (#2686874)
Ben altre condizioni rispetto a quelle odierne..
@ Comi90 (#2686863)
Non so quante partite abbia vinto sulla terra, ma si allena stabilmente sulla terra verde in Florida alla Academy di Sanchez.
Beh se c’era Fognini di questa notte al posto di Moroni non sarebbe neanche arrivato al terzo