Challenger Quimper 2: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. Matteo Viola supera le qualificazioni. Tra poco in campo Marcora (LIVE)

(1) Davidovich Fokina, Alejandro vs Fabbiano, Thomas

Ofner, Sebastian vs Marterer, Maximilian

Nakashima, Brandon vs (WC) Cornut-Chauvinc, Antoine

(Q) Furness, Evan vs (6) Hoang, Antoine

(Q) Bourgue, Mathias vs (Alt) Lacko, Lukas

Rosol, Lukas vs (WC) Cazaux, Arthur

Marcora, Roberto vs Huesler, Marc-Andrea

Gaston, Hugo vs (8) Gaio, Federico

(7) Rinderknech, Arthur vs Rodionov, Jurij

Gojowczyk, Peter vs Horansky, Filip

(Q) Viola, Matteo vs (Alt) Janvier, Maxime

(LL) Masur, Daniel vs (4) Barrere, Gregoire

(5) Kudla, Denis vs Zapata Miralles, Bernabe

(WC) Guinard, Manuel vs Bonzi, Benjamin

(Q) Kamke, Tobias vs Istomin, Denis

Maden, Yannick vs (2) Pouille, Lucas

Challenger Quimper 2 – 80 | Indoor | e88.520 – Td Quali – 1° Turno Md

CENTRAL – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] Evan Furness vs [7] Daniel Masur



CH CH Quimper 2 Furness E. Furness E. 6 7 Masur D. Masur D. 4 5 Vincitore: Furness E. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Furness E. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Masur D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Furness E. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Masur D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Furness E. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Masur D. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Furness E. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Masur D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Furness E. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Masur D. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Furness E. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Masur D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Furness E. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Masur D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Furness E. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Masur D. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Furness E. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Masur D. 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Furness E. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Furness E. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Masur D. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Furness E. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

2. [1] Mathias Bourgue vs [6] Hugo Grenier (non prima ore: 12:00)



CH CH Quimper 2 Bourgue M. Bourgue M. 4 7 6 Grenier H. Grenier H. 6 6 2 Vincitore: Bourgue M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Bourgue M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Grenier H. 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Bourgue M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Grenier H. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Bourgue M. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Grenier H. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Bourgue M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Grenier H. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6*-2 6-6 → 7-6 Grenier H. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Bourgue M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Grenier H. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Bourgue M. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Grenier H. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Bourgue M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Grenier H. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Bourgue M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Grenier H. 0-15 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Bourgue M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Grenier H. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Bourgue M. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Grenier H. 0-15 15-15 30-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Bourgue M. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Grenier H. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Bourgue M. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Grenier H. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Bourgue M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Grenier H. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Bourgue M. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Grenier H. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Bourgue M. 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. Sebastian Ofner vs Maximilian Marterer (non prima ore: 13:30)



CH CH Quimper 2 Ofner S. Ofner S. 2 6 Marterer M. Marterer M. 6 7 Vincitore: Marterer M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 Marterer M. 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Ofner S. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Marterer M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Ofner S. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Marterer M. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Ofner S. 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Marterer M. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Ofner S. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Marterer M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Ofner S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Marterer M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Ofner S. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Marterer M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Ofner S. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Marterer M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Ofner S. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Marterer M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Ofner S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Marterer M. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Ofner S. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

4. Roberto Marcora vs Marc-Andrea Huesler (non prima ore: 15:30)



CH CH Quimper 2 Marcora R. • Marcora R. 0 4 3 Husler M. Husler M. 0 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Marcora R. 3-3 Husler M. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Marcora R. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Husler M. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Marcora R. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Husler M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Marcora R. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Husler M. 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-5 → 4-6 Marcora R. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Husler M. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Marcora R. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Husler M. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Marcora R. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Husler M. 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2

5. Yannick Maden vs [2] Lucas Pouille (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

6. Lukas Rosol vs [WC] Arthur Cazaux



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [Alt] Tristan Lamasine vs [5] Tobias Kamke



CH CH Quimper 2 Lamasine T. Lamasine T. 5 4 Kamke T. Kamke T. 7 6 Vincitore: Kamke T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Kamke T. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Lamasine T. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Kamke T. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Lamasine T. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Kamke T. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Lamasine T. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Kamke T. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Lamasine T. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Kamke T. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Lamasine T. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Kamke T. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Lamasine T. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Kamke T. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Lamasine T. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Kamke T. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Lamasine T. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Kamke T. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Lamasine T. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Kamke T. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Lamasine T. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Kamke T. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Lamasine T. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. [3] Matteo Viola vs [Alt] Evgeny Karlovskiy (non prima ore: 12:00)