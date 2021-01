ATP Melbourne 1 (Great Ocean Road Open): Il Tabellone Principale. Ben 5 azzurri al via. Derby Seppi vs Caruso. Sinner già al secondo turno

ATP 250 Melbourne 1 (Great Ocean Road Open) – Parte Alta

(1) Goffin, David vs Bye

Alcaraz, Carlos vs Balazs, Attila

Dzumhur, Damir vs Delbonis, Federico

Monteiro, Thiago vs (15) Pospisil, Vasek

(11) Thompson, Jordan vs Mager, Gianluca

Cressy, Maxime vs Herbert, Pierre-Hugues

Hanfmann, Yannick vs Vilella Martinez, Mario

Bye vs (5) Basilashvili, Nikoloz

(3) Hurkacz, Hubert vs Bye

Torpegaard, Mikael vs Martinez, Pedro

Coppejans, Kimmer vs Haase, Robin

Cuevas, Pablo vs (14) Andujar, Pablo

(10) Querrey, Sam vs Laaksonen, Henri

Carballes Baena, Roberto vs Travaglia, Stefano

Koepfer, Dominik vs O’Connell, Christopher

Bye vs (8) Bublik, Alexander

ATP 250 Melbourne 1 (Great Ocean Road Open) – Parte Bassa

(7) Kecmanovic, Miomir vs Bye

Martin, Andrej vs Kwon, Soonwoo

Seppi, Andreas vs Caruso, Salvatore

(WC) Smith, John-Patrick vs (9) Sandgren, Tennys

(13) Bedene, Aljaz vs Uchiyama, Yasutaka

Ivashka, Ilya vs (WC) Sweeny, Dane

(PR) Lu, Yen-Hsun vs Vukic, Aleksandar

Bye vs (4) Sinner, Jannik

(6) Opelka, Reilly vs Bye

Safiullin, Roman vs Stakhovsky, Sergiy

Van de Zandschulp, Botic vs (WC) Schoolkate, Tristan

(PR) Majchrzak, Kamil vs (12) Djere, Laslo

(16) Lopez, Feliciano vs Anderson, Kevin

Dellien, Hugo vs Stebe, Cedrik-Marcel

Gombos, Norbert vs (WC) Purcell, Max

Bye vs (2) Khachanov, Karen