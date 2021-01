A Day at the Drive: Sinner gioca un set con Krajinovic e uno con Djokovic, li cede entrambi 6-3 con un buon tennis (con il video delle partite)

Esordio per Sinner in Australia

C’era grande attesa per l’esordio stagionale di Jannik Sinner, anche se solo in esibizione ad Adelaide nell’evento A Day at the Drive. Il previsto match contro il n.1 Novak Djokovic “salta” per un problema del serbo (pare una vescica alla mano), in campo arriva il connazionale Filip Krajinovic. Il n.31 del mondo gioca un tennis fluido, attento, con ottime prime e diverse palle corte per sfuggire al pressing dell’azzurro, che gioca un buon tennis, ma cede una volta il servizio, un break che gli costa lo score finale 6-3.

Nell’attesa tra il primo ed il secondo set, ecco il colpo di scena. Arriva all’improvviso in campo Djokovic armato di un paio di racchette, un vero colpo di teatro salutato dall’ovazione del pubblico. Gran sorriso, maglietta rosso fiammante con sopra un logo ed il suo nome, Novak si siede sulla panchina, un minimo di allungamenti e via a giocare il secondo set vs. Sinner. Probabilmente il tutto era programmato fin dall’inizio, Djokovic avrà scelto di giocare di meno per tutelarsi. Jannik serve ed il primo punto tra i due è già uno spettacolo: scambio lungo, a grandissimo ritmo, vinto dall’altoatesino in pressing. Il suo marchio di fabbrica.

Il set è di ottima qualità, da parte di entrambi. Tennis di ritmo, scambi costruiti in progressione con diritti e rovesci lunghi e precisi, il marchio di fabbrica di entrambi. Regge benissimo l’impatto col n.1 Jannik, fino al 3 pari. Qua un paio di errori costano il break a Sinner, con Djokovic freddo a capitalizzare il vantaggio e chiudere il set 6-3.

Un buon esordio per Jannik, contro un tennista esperto come Krajinovic ed il più forte, Novak. Ricordiamo che era solo una esibizione. L’importante è aver visto l’azzurro in buona condizione fisica, colpendo palle con forza e sicurezza. Il 2021 tennistico è appena iniziato.

Marco Mazzoni

Highlights



La partita completa