Un documentario sulla vita di Rublev, Andrey si racconta

Il russo Andrey Rublev ha appena diffuso un interessante documentario (in russo, ma con sottotitoli in eng) in cui ripercorre la sua vita, da giovane moscovita fino ai primi passi nel mondo Pro. È un bello spaccato dell’esperienza di un giovane a caccia del successo nel difficile mondo del tennis. Rublev conduce gli spettatori nei luoghi a lui cari a Mosca, dove ha iniziato a giocare, incluso la case popolari dei suoi nonni (costruite al tempo della URSS), i suoi giochi d’infanzia e molto altro. Proprio i nonni lo portavano spesso al tennis, sono stati i suoi primi tifosi credendo nel suo talento.

Nella seconda parte il top10 russo parla anche dell’attualità e del suo tennis. “La mia debolezza? No, per me non è nella testa ma nel mio fisico, dovrei essere molto più veloce in campo, posso migliorare tantissimo”. Quindi racconta le proprie passioni, speranze, obiettivi. Un bel documentario, raccontato in prima persona, che ci presenta il lato privato ed umano del giocatore.

Ecco il tweet di Rublev, con il link per vedere il video completo.

Hey guys

I want to share a part of myself. Something very special to me that I’ve never done before. Team @sportsru created a documentary movie.This is an attempt to see who I’m. I tried to show myself more deeper,things you’ve never known about me before. https://t.co/fKthrr9Q2U pic.twitter.com/v62pZfaXjD

— Andrey Rublev (@AndreyRublev97) January 27, 2021