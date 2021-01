Ranking U18: +180 per Minighini, entrano in Top-200 anche Piraino e Tramontin

Dopo gli ottimi risultati fatti registrare nel corso dell’ultima settimana nel G3 di Antalya (vittoria in singolare di Daniele Minighini su Gabriele Piraino e successo di entrambi in doppio contro il britannico Pierleoni e l’altro azzurro Alessio Tramontin), l’Italia può certamente sorridere osservando le nuove classifiche mondiali giovanili pubblicate nella giornata di ieri dall’International Tennis Federation.

Minighini, classe 2004, guadagna ben 180 posizioni portandosi alla piazza numero 128: alle sue spalle troviamo Piraino, classe 2003, che fa registrare un +77 e si porta al 135° posto. Best ranking, con annesso ingresso in Top-200, anche per Tramontin, ora n.196. Il numero uno del nostro Paese nel Ranking U18 rimane Luca Nardi, scivolato in diciottesima posizione, mentre a chiudere il podio sono Giulio Perego e Giorgio Tabacco.

TOP-10 ITALIANI

18. Luca Nardi (-1)

112. Giulio Perego (-4)

122. Giorgio Tabacco (-6)

128. Daniele Minighini (+180)

135. Gabriele Piraino (+77)

196. Alessio Tramontin (+12)

292. Daniel Bagnolini (-7)

310. Pietro Pampanin (-8)

350. Filippo Romano (-5)

378. Mariano Tammaro (-5)