Rafael Nadal potrà diventare numero 1 del mondo dopo Rotterdam e dichiara: “Giuro che non lo sapevo”

Rafa Nadal, numero due del mondo, ha parlato per la prima volta da quando è in quarantena ad Adelaide.

Il primo era la leadership della classifica ATP. Nadal giocherà l’ATP 500 a Rotterdam, prova in cui in teoria potrà diventare numero uno del mondo, ma lo spagnolo garantisce che non sapeva nemmeno di questa situazione.

“Giuro che non sapevo che a Rotterdam c’era la possibilità di diventare n.1. La verità è che qualche anno fa ci avrei pensato, ma negli ultimi tempi dico sempre la stessa cosa: per me l’obiettivo di essere il numero uno non è fondamentale”, ha detto a ESPN.

Nadal, affinché non ci fossero dubbi, ha rivelato il motivo per cui gioca a Rotterdam dodici anni dopo. “Gioco a Rotterdam perché Indian Wells è stato cancellato, non per altro. Se dopo i tornei che ho in programma di giocare, i risultati saranno buoni e sarà il il numero uno, naturalmente sarò felice”, ha concluso.