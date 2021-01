Challenger Antalya: Ancora pioggia. Tutto rimandato ancora a domani

Il programma di domani

CENTER COURT – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 10:00)

1. [1] Gian Marco Moroni vs [WC] Yanki Erel

2. [3] Roberto Cid Subervi vs [WC] Sarp Agabigun

3. [1] Gian Marco Moroni OR [WC] Yanki Erel vs Akira Santillan OR [8] Pavel Kotov

4. [4] Facundo Mena OR Andrea Pellegrino vs Blaz Kavcic OR [5] Nicola Kuhn

5. [8] Leonardo Mayer vs Tallon Griekspoor (non prima ore: 14:00)

6. [1] Jaume Munar vs Carlos Taberner

7. [1] Luis David Martinez / David Vega Hernandez vs [WC] Sarp Agabigun / Ergi Kirkin (non prima ore: 15:00)

COURT 2 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 10:00)

1. Akira Santillan vs [8] Pavel Kotov

2. Andrea Arnaboldi vs [7] Tomas Martin Etcheverry

3. [2] Felipe Meligeni Rodrigues Alves OR [WC] Duje Ajdukovic vs Chun-hsin Tseng OR [6] Marcelo Tomas Barrios Vera

4. [3] Roberto Cid Subervi OR [WC] Sarp Agabigun vs Andrea Arnaboldi OR [7] Tomas Martin Etcheverry

5. Joao Menezes vs [WC] Cem Ilkel (non prima ore: 14:00)

6. [5] Lorenzo Musetti vs Alejandro Tabilo

7. Rafael Matos / Felipe Meligeni Rodrigues Alves vs Paolo Lorenzi / Thiago Seyboth Wild (non prima ore: 15:00)

COURT 12 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 10:00)

1. [2] Felipe Meligeni Rodrigues Alves vs [WC] Duje Ajdukovic

2. Blaz Kavcic vs [5] Nicola Kuhn

3. Ernesto Escobedo vs Ramkumar Ramanathan (non prima ore: 14:00)

4. Daniel Elahi Galan / Emilio Gomez vs Jozef Kovalik / Mohamed Safwat (non prima ore: 15:00)

COURT 11 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 10:00)

1. Chun-hsin Tseng vs [6] Marcelo Tomas Barrios Vera

2. [4] Facundo Mena vs Andrea Pellegrino

3. Zdenek Kolar vs Lorenzo Giustino (non prima ore: 14:00)

