Doping: Respinta la richiesta di sospensione per Dayana Yastresmka. L’ucraina non potrà giocare a Melbourne

Dayana Yastresmka, giovane ucraina che è una delle grandi speranze del tennis mondiale, ha visto confermato che non sarà in grado di giocare l’ Australian Open – né qualsiasi torneo prima – pur avendo viaggiato in Australia e avendo subito la stessa quarantena come tutti i suoi colleghi. La 21enne è temporaneamente sospesa a causa di un controllo antidoping positivo (steroidi) e il suo appello è stato respinto.

Yastremska è una delle tenniste che è in completo isolamento dopo aver viaggiato su uno dei voli con casi di covid-19 e non le sarà nemmeno permesso di mettere piede sui campi di Melbourne Park quando questo periodo di quarantena finirà.

L’Ucraina potrà ancora fare appello alla Corte di Arbitrato per lo Sport (TAS), ma fino ad allora non le sarà permesso di competere.

La nota dell’ITF

La richiesta di Dayana Yastremska di revocare la sospensione provvisoria impostale il 7 gennaio 2021 ai sensi dell’articolo 8.3.1(c) del programma antidoping del tennis 2020 è stata negata dal presidente del tribunale indipendente convocato per esaminare il suo caso.

Questa decisione è soggetta ad appello alla Corte di Arbitrato per lo Sport da parte della signora Yastremska, della WADA e del Centro Nazionale Antidoping dell’Ucraina.