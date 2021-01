Carlos Alcaraz: “Sogno di diventare il numero uno al mondo e di giocare incontri che entreranno nella storia” (Video)

Carlos Alcaraz genera enormi aspettative per il talento che ha già dimostrato. A 17 anni, il prodigio spagnolo si prepara a giocare nel tabellone principale di un Grand Slam per la prima volta nella sua carriera, in un momento in cui è numero 142 del ranking ATP. Tuttavia, Alcaraz sa dove vuole arrivare, anche perché dice di essere “un grande appassionato di tennis”.

“Sogno di diventare il numero uno al mondo e di giocare incontri che entreranno nella storia. Diverse volte guardo i video di Rafa, Novak e Roger che giocano sul campo centrale di Wimbledon e mi immagino in quel contesto. È molto speciale giocare sull’erba, sarebbe incredibile vincere Wimbledon”, ha confessato il giovane spagnolo.

Mentre fa allenamenti rigorosi all’interno della stanza d’albergo a Melbourne, Alcaraz non nasconde quale sia l’obiettivo per il 2021. Il talentuoso allievo di Juan Carlos Ferrero vuole crescere passo dopo passo, ma sa anche dove vuole arrivare.

“L’obiettivo che ci siamo posti è di finire la stagione nei primi 50 del mondo. Mi piacerebbe anche giocare nel Masters 1000 di Madrid e nel torneo di Barcellona. E sarebbe bello allenarsi con Rafa e Novak”, ha dichiarato l’iberico, che ha già avuto la possibilità di allenarsi con Federer: “Sono molto timido e non parlavo bene l’inglese, quindi non ho parlato molto con lui”.