La ragazza di Tomic si lamenta dell’isolamento per motivi bizzarri e genera polemiche (Video)

L’atmosfera non è delle migliori a Melbourne, con molti giocatori che mostrano insoddisfazione e a volte anche con lamentele divertenti.

Stiamo parlando del caso di Bernard Tomic e della sua ragazza Vanessa Sierra. Sì, il duo che si parlava tanto di un social network osè.

Ora, Sierra, sul suo canale YouTube, ha descritto la quarantena della coppia, che non può lasciare la stanza per 14 giorni, e tra ore e ore di gioco di World of Warcraft, ci sono due situazioni che rendono Sierra nervosa.

La ragazza di Tomic non ama fare i suoi bisogni vicino a Tomic, cosa che deve fare obbligatoriamente in questo periodo e non si lava mai i capelli a casa, visto che lo fa sempre dal parrucchiere.

Queste due questioni sollevate da Vanessa Sierra stanno generando un’enorme ondata di critiche sui social network da parte dei fan australiani.

Ecco il video in cui la ragazza del tennista spiega tutto: