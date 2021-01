Challenger Istanbul: Il programma di Mercoledì 20 Gennaio 2021

Court 1 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Carlos Taberner vs [7] Jozef Kovalik

2. [4] Facundo Bagnis vs Zhizhen Zhang

3. [Q] Joao Menezes vs [WC] Ergi Kirkin

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Luca Margaroli / Denys Molchanov vs Antoine Hoang / Albano Olivetti

2. Daniel Elahi Galan / Emilio Gomez vs [4] Sander Arends / Roman Jebavy

3. [WC] Marsel Ilhan / Malek Jaziri vs [2] Andre Goransson / David Pel

4. [WC] Altug Celikbilek / Cem Ilkel vs Evan King / Nathan Pasha

5. [1] Jonathan Erlich / Andrei Vasilevski vs Purav Raja / Ramkumar Ramanathan

Court 3 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Marc-Andrea Huesler vs [LL] Denis Istomin

2. [8] Go Soeda vs Tallon Griekspoor

3. Federico Gaio vs Mohamed Safwat