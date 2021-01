Nick Kyrigios in polemica con Novak Djokovic e Bernard Tomic

Nick Kyrgios è “tornato”! L’australiano, sempre con una dose di polemica sui social network, ha condiviso un servizio di una tv locale sulla quarantena dei giocatori degli Australian Open, ma non senza lasciare un commento. Una parte è diretta a Novak Djokovic, l’altra a Vanessa Sierra, fidanzata di Bernard Tomic.

“Djokovic è uno strumento. Non mi interessa di Bernie, ma la sua signora non ha ovviamente alcuna prospettiva. Scene ridicole”.

Djokovic is a tool. I don’t mind Bernie but his Mrs obviously has no perspective, ridiculous scenes ‍♂️ https://t.co/MMgeriH2GJ

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) January 18, 2021