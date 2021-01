ITF Fujairah e Manacor: I Main Draw

ITF FUJAIRAH(Uae 25k cemento outdoor)

[1] Viktorija Golubic vs Rebecca Sramkova

Pemra Ozgen vs Mariam Bolkvadze

Yue Yuan vs TBD

Ekaterine Gorgodze vs [8] Cagla Buyukakcay

[4] Leonie Kung vs Reka-Luca Jani

Daria Snigur vs TBD

Fatma Al nabhani vs TBD

Xiaodi You vs [6] Cristina Bucsa

[5] Kurumi Nara vs Darja Semenistaja

Maria Camila Osorio serrano vs TBD

TBD vs TBD

[3] Xinyu Wang vs TBD

[7] Lesley Pattinama kerkhove vs Shuyue Ma

Jia-Jing Lu vs TBD

Chihiro Muramatsu vs Na-Lae Han

Anastasia Gasanova vs [2] Clara Tauson

ITF MANACOR(Esp 15k cemento outdoor)