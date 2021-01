Ranking ATP: I punti di Indian Wells 2019 non verranno scartati (almeno fino al 15 marzo)

L’ATP Tour ha aggiornato ancora una volta i criteri di classifica ATP, sulla base del calendario del primo trimestre della stagione, che non include il torneo di Indian Wells nella prima metà di marzo, come era di consueto.

Per questo motivo, l’ATP Board si è riunito e ha deciso che nessuno perderà punti fino all’aggiornamento del 15 marzo, cioè i risultati dell’edizione 2019 di Indian Wells non saranno scartati in quella che sarebbe stata la settimana classica del torneo nel 2021.

La classifica continuerà ad includere i primi 20 tornei, 19 per chi non gioca le Finals ATP…

– 1 Finals ATP

– 4 Grand slam

– 8 Masters 1000 obbligatori

– 7 Migliori ‘Altri Tornei