I biglietti venduti per il torneo di Rotterdam saranno validi anche per il 2022

Gli organizzatori dell’ATP 500 di Rotterdam hanno informato i loro sostenitori attraverso un comunicato stampa che i biglietti già venduti per il 2021 saranno validi anche per il 2022 a causa dell’attuale stato epidemiologico.

Il torneo aggiunge che ciò non significa che non ci sarà una presenza di pubblico in tribuna, in quanto, se sarà possibile, le persone che hanno comprato i biglietti saranno contattate in modo da poter partecipare all’evento.