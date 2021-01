Sinner e Piatti arrivati ad Adelaide per la quarantena pre-Australian Open

È iniziato il “lungo viaggio” dei tennisti verso il continente australiano, con una partenza anticipata in modo da espletare il periodo di quarantena richiesto dalle autorità sanitarie e quindi poter partecipare – sotto le stringenti regole imposte dai protocolli anti-covid – agli Australian Open, al via il prossimo 8 febbraio.

Riccardo Piatti, coach di Jannik Sinner, ha da poco pubblicato un tweet in cui annuncia di esser sbarcato con il suo pupillo ad Adelaide, ringraziando l’organizzazione degli Australian Open per il supporto ricevuto.

Piatti inoltre conferma nel tweet che Jannik si allenerà nel periodo di quarantena con Rafa Nadal, come previsto e annunciato da tempo. Erano sorti alcuni dubbi nei giorni scorsi, per una indiscrezione riportata dal quotidiano iberico Marca, che parlava di un cambio di compagno durante la quarantena per il 20 volte campione Slam, Mark Lopez, al posto dell’azzurro. Indiscrezione che si rivelata infondata.

Ecco il tweet di Riccardo Piatti:

Safely arrived in Adelaide.Thank you @CraigTiley and all the @AustralianOpen organization for making all this possible and for the unbelievable system they had to put in place.A big thank you also to @RafaelNadal and his team for this amazing opportunity for @janniksin and us all

— Riccardo Piatti (@RPiatti) January 14, 2021