Nicolas Massu è positivo al test Covid-19 e non viaggierà con Dominic Thiem ad Adelaide

Arrriva un problema per Dominic Thiem per gli Australian Open.

L’austriaco, numero 3 ATP, si è imbarcato per Adelaide senza Nicolàs Massu dopo che l’allenatore è risultato positivo al Covid-19. Senza alcun sintomo, l’ex tennista cileno è stato colto di sorpresa dal risultato e dovrà rimanere in isolamento in questa fase, prima di poter entrare a far parte di nuovo nella squadra di Thiem.

Ricordiamo che l’austriaco si recherà ad Adelaide e non a Melbourne, come la stragrande maggioranza dei giocatori, e quasi certamente non si affiderà a Massu per le prime settimane di preparazione sul suolo australiano. Al suo posto ci sarà suo padre Wolfgang Thiem, che ha parlato di questa situazione.

“Massu farà un altro test tra qualche giorno. Non appena sarà negativo, continuerà il suo viaggio. Probabilmente dovremo fare a meno di Nico per le prime due settimane in Australia. Mi allenerò con Dominic e Dennis Novak”, ha spiegato al giornale ‘Kleine Zeitung’.

Thiem gareggerà nella ATP Cup insieme a Novak, Philipp Oswald e Tristan-Samuel Weissborn, dopo aver tenuto un mini-torneo ad Adelaide il 29 gennaio. L’8 febbraio prenderà il via l’ Australian Open.