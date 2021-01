Francesca Jones contro ogni pronostici è nel tabellone principale degli Australian Open

Francesca Jones, britannica di 20 anni, assolutamente sconosciuta fino a poche settimane fa, è una delle grandi storie – forse la più grande – delle qualificazioni degli Australian Open 2021, che si svolgono a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.

La giovane britannica, nata con una rara malattia e senza cinque dita (due delle mani e tre dei piedi), si è qualificata questo mercoledì per la prima volta per il main draw di un torneo del Grand Slam, battendo nel turno decisivo delle quali la cinese Jia-Jing Lu, numero 200 nella classifica WTA per 6-0 6-1. Jones, 241° esima in classifica dopo un secondo semestre di qualità nel 2020, non aveva mai giocato le qualificazioni di un Grand Slam al di fuori di Wimbledon.

Residente a Barcellona, dove si allena da molti anni, Jones ha subito numerose operazioni alle dita ed è stata più volte consigliata di abbandonare il tennis ma lei ha deciso di non arrendersi e questo dimostra la bontà della sua scelta.