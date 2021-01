Il commovente saluto di Juan Martin Del Potro a papà Daniel

Juan Martin Del Potro ha scritto su Instagram un commovente messaggio di amore e saluto a suo padre Daniel, scomparso a soli 63 anni per problemi cardiaci.

“Ci hai lasciato qui con il cuore spezzato, ma sappiamo che stai riposando in pace come meriti.

Ora ti sei riunito con il tuo altro angelo e ti supplico di prenderti cura di noi e guidare la mamma, mia sorella e me dal cielo.

Sei il nostro vero e unico campione.

Grazie per avermi educato con valori, all’onestà, al sacrificio e per aver fatto l’impossibile per realizzare il mio sogno di giocare a tennis.

Non c’è vittoria che raggiunga il tuo più grande risultato, aver formato e protetto questa famiglia.

Non so come vivrò senza la tua presenza, ma sicuramente continuerò a fare tutto quello che mi hai insegnato per non arrendermi mai.

TI AMO PAPÀ!!!