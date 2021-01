Australian Open (Qualificazioni): Denis Kudla positivo durante la partita! La rivelazione di Benchetrit. Ed è arrivato già il forfait

Per la sua prima partita con i colori marocchini, Elliot Benchetrit, N.221° al mondo, è stato sconfitto da Denis Kudla nel primo turno delle qualificazioni dell’Australian Open.

L’americano, al n.114 ATP, ha l’esperienza nei Grand Slam e lo ha confermato sul campo di Doha. Ha vinto 6-4, 6-3 in 1 ora e 38 minuti.

Pochi minuti dopo la sua sconfitta, Elliot Benchetrit ha rivelato sulle storie di Instagram che il risultato di un nuovo test covid-19 del suo avversario aveva raggiunto il servizio medico durante la partita. E che era positivo! In pochi minuti, i funzionari avrebbero potuto togliere Kudla dal campo ma l’americano ha fatto prima vincendo il secondo set e la partita per 6-3.

Ora il giocatore franco-marocchino rischia di essere messo in isolamento come caso di contatto.

Kudla dal canto suo ha già dato forfait per il suo match di secondo turno.

This is weird

Elliot Benchetrit, who lost to Denis Kudla 6-4 6-3 in the AO qualifying R1, says that news that Kudla tested positive to COVID broke out at 5-3 in the second set…

…and Benchetrit was told later that if he had won the game for 5-4, he would have been through? pic.twitter.com/Dw4vRlPdTt

— Bastien Fachan (@BastienFachan) January 11, 2021