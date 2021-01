ATP Antalya: Matteo Berrettini spreca troppo nel primo set e viene eliminato da Alexander Bublik (con il video della partita)

Matteo Berrettini fuori ai quarti di finale nel torneo ATP 250 di Antalya.

Il 24enne romano, n.10 del ranking e primo favorito del seeding, è stato sconfitto a sorpresa dal kazako Alexander Bublik, n.49 del ranking con il risultato di 76 (6) 64 dopo 1 ora e 31 minuti di partita.

Nel primo set Berrettini avanti per 5 a 3 e poi per 5-4 30-15 ed era alla battuta, aveva un passaggio a vuoto e concedeva tre punti consecutivi ed anche il servizio.

Nel tiebreak l’azzurro sotto per 4 a 6 riusciva ad annullare due set point, ma poi il kazako conquistava altri due punti consecutivi ed anche il set per 8 punti a 6.

Nel secondo set Matteo subiva il break sul 2 pari e nel gioco successivo, dal 15-40, mancava due palle per l’immediato controbreak.

Dopo il kazako concedeva un solo punto nei restanti due turni di battuta e chiudeva la partita per 6 a 4.

ATP Antalya Matteo Berrettini [1] Matteo Berrettini [1] 6 4 Alexander Bublik [8] Alexander Bublik [8] 7 6 Vincitore: A. BUBLIK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-5 → 4-5 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 2-2 → 2-3 A. Bublik 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* df 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 ace 6-6 → 6-7 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 5-5 → 5-6 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 4-3 → 5-3 A. Bublik 15-0 30-15 ace 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Bublik 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Bublik 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-0 → 2-0 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 0-0 → 1-0

267 Serve Rating 2917 Aces 123 Double Faults 359% (41/70) 1t Serve 60% (43/72)78% (32/41) 1st Serve Points Won 77%(33/43)45% (13/29) 2nd Serve Points Won 55%(16/29)67% (4/6) Break Points Saved 83% (5/6)11 Service Games Played 11