ATP Delray Beach: Sorpresa Mager! L’azzurro batte Sam Querrey ed è ai quarti di finale

Bellissima vittoria di Gianluca Mager che approda ai quarti di finale nel torneo ATP 250 di Delray Beach.

L’azzurro ha sconfitto questa sera al secondo turno Sam Querrey, 33enne californiano di San Francisco, n.56 ATP e sesto favorito del seeding con il risultato di 76 (8) 61 dopo 1 ora e 22 minuti di partita.

Ai quarti di finale sfiderà Christian Harrison.

Da segnalare che Mager nel primo set sotto per 2 a 5, recuperava il break nel nono game a 0 e poi nel tiebreak avanti per 4 a 2, commetteva degli errori di troppo con Querrey che mancava due palle set.

Gianluca però ritrovava la bussola e chiudeva in suo favore la frazione per 10 punti a 8.

Nel secondo set Mager annullava nel primo e al terzo gioco una palla break e da quel momento piazzava un parziale di cinque game consecutivi vincendo la partita per 6 a 1.