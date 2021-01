ATP Antalya: Il programma di Domenica 10 Gennaio. Berrettini e Fognini alla caccia dei quarti di finale

Center Court – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Fabio Fognini vs Jeremy Chardy

2. [1] Matteo Berrettini vs [Q] Dimitar Kuzmanov

3. [1] Nikola Mektic / Mate Pavic vs Nikoloz Basilashvili / Andre Begemann

Court 1 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Tristan Lamasine vs [8] Alexander Bublik

2. Hugo Grenier vs [5] Jan-Lennard Struff

3. Alexander Bublik / Andrey Golubev vs [3] Jeremy Chardy / Fabrice Martin

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Harri Heliovaara / Emil Ruusuvuori vs [2] Ivan Dodig / Filip Polasek

2. Salvatore Caruso / Andrea Vavassori vs Luca Margaroli / Florin Mergea