Dominic Thiem (ri)trova l’amore accanto ad un’artista circense

Il 2020 è stato un anno molto complicato per il mondo intero, ma sembra essere stato positivo per Dominic Thiem. Il 27enne austriaco non solo ha vinto il suo primo titolo del Grand Slam agli Us Open, ma ha anche trovato la felicità fuori dal campo accanto a un giovane artista circense.

Lili-Paul Roncalli, ballerina, è la nuova fiamma dell’austriaco, che dall’inizio della sua carriera ha avuto due relazioni pubbliche: con una modella austriaca e con la tennista francese Kristina Mladenovic, fidanzati tra il 2017 e il 2019.