ATP Antalya: Il programma di Sabato 09 Gennaio. In campo Stefano Travaglia

Center Court – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Adrian Andreev vs [4] Alex de Minaur

2. [6] Nikoloz Basilashvili vs [WC] Altug Celikbilek (non prima ore: 10:00)

3. Nicola Kuhn vs [2] David Goffin

Court 1 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Jonathan Erlich / Andrei Vasilevski vs [3] Jeremy Chardy / Fabrice Martin

2. Stefano Travaglia vs Emil Ruusuvuori

Court 2 – Ora italiana: 08:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs Luca Margaroli / Florin Mergea

2. [4] Nikola Cacic / Frederik Nielsen vs Salvatore Caruso / Andrea Vavassori