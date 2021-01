ATP Antalya: Qualificazioni amare. Andrea Pellegrino sconfitto dopo aver mancato due palle match. Fuori anche Vavassori

Sono stati sconfitti al turno decisivo delle qualificazioni del torneo ATP 250 di Antalya Andrea Pellegrino e Andrea Vavassori.

Il 23enne pugliese di Bisceglie, n.278 ATP e quarta testa di serie delle “quali”, ha ceduto con il punteggio di 46 76(11) 75, dopo tre ore e 23 minuti di lotta, al bulgaro Dimitar Kuzmanov, n.298 del ranking e ottava testa di serie delle “quali”: il 27enne di Plovdiv ha anche annullato due match point nel tie-break del secondo set, sul suo servizio dopo che era stato sotto anche di 1 a 4.

Sfuma la “prima volta” in un main draw del circuito maggiore per Andrea Vavassori: l’azzurro è stato battuto per 64 76(5), in un’ora e 50 minuti di gioco, dal 19enne bulgaro Adrian Andreev, n.564 ATP e in gara con una wild card.

ATP ATP Antalya Pellegrino A. Pellegrino A. 6 6 5 Kuzmanov D. Kuzmanov D. 4 7 7 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Kuzmanov D. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Pellegrino A. 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Kuzmanov D. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Pellegrino A. 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Kuzmanov D. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Pellegrino A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Kuzmanov D. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Pellegrino A. 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Kuzmanov D. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Pellegrino A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Kuzmanov D. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Pellegrino A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Kuzmanov D. 1-0 1-1 1-2 1-3 1-4 2-4 2-5 3-4 3-5 4-5 5-5 5-6 6-6 7-6 7-7 8-7 8-8 9-8 9-9 9-10 10-10 11-10 11-11 12-11 6-6 → 6-7 Pellegrino A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 6-6 Kuzmanov D. 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Pellegrino A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Kuzmanov D. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Pellegrino A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Kuzmanov D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Pellegrino A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Kuzmanov D. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Pellegrino A. 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Kuzmanov D. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Pellegrino A. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Kuzmanov D. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Pellegrino A. 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Kuzmanov D. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Pellegrino A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Kuzmanov D. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 5-2 Pellegrino A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Kuzmanov D. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Pellegrino A. 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Kuzmanov D. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Pellegrino A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Kuzmanov D. 0-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

ATP ATP Antalya Vavassori A. • Vavassori A. 0 4 6 Andreev A. Andreev A. 0 6 7 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Vavassori A. 6-7 Vavassori A. 0-1 0-2 1-2 1-3 2-3 2-4 2-5 3-5 4-5 4-6 5-6 6-6 → 6-7 Andreev A. 15-0 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Vavassori A. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Andreev A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Vavassori A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Andreev A. 15-0 30-0 4-3 → 4-4 Vavassori A. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Andreev A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Vavassori A. 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Andreev A. 15-15 3-0 → 3-1 Vavassori A. 15-15 2-0 → 3-0 Andreev A. 0-15 15-0 15-30 30-30 1-0 → 2-0 Vavassori A. 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Andreev A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Vavassori A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Andreev A. 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Vavassori A. 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Andreev A. 15-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Vavassori A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Andreev A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Vavassori A. 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Andreev A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Vavassori A. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Md

(1) Berrettini, Matteo vs (WC) Kirkin, Ergi

Djere, Laslo vs Qualifier

Lamasine, Tristan vs Gerasimov, Egor

Caruso, Salvatore vs (8) Bublik, Alexander

(3) Fognini, Fabio vs Qualifier

Chardy, Jeremy vs Albot, Radu

Qualifier vs Grenier, Hugo

Qualifier vs (5) Struff, Jan-Lennard

(6) Basilashvili, Nikoloz vs Arnaboldi, Andrea

(WC) Celikbilek, Altug vs Zuk, Kacper

Qualifier vs (WC) Ilhan, Marsel

Jaziri, Malek vs (4) de Minaur, Alex

(7) Kecmanovic, Miomir vs Travaglia, Stefano

Ruusuvuori, Emil vs Vesely, Jiri

Qualifier vs Kuhn, Nicola

Herbert, Pierre-Hugues vs (2) Goffin, David