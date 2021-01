WTA Abu Dhabi: I risultati completi del Day 1. Out all’esordio Trevisan e Paolini

Martina Trevisan fuori all’esordio nel torneo WTA 500 di Abu Dhabi.

La 27enne mancina di Firenze, n.85 del ranking, è stata sconfitta dalla kazaka Yulia Putintseva, n.28 WTA e 13esima testa di serie con il risultato di 63 63.

Out anche Jasmine Paolini. La 25enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.96 WTA, è stata battuta per 64 62, in un’ora e dodici minuti, dalla canadese Leylah Fernandez, n.88 del ranking, mai affrontata in precedenza.

WTA Abu Dhabi 500 | Cemento | $565.530 – 1° Turno Md

WTA WTA Abu Dhabi Kasatkina D. Kasatkina D. 6 3 6 Wang Q. Wang Q. 2 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Wang Q. 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Kasatkina D. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Wang Q. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Kasatkina D. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Wang Q. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Kasatkina D. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Wang Q. 15-0 15-15 30-15 30-30 0-1 → 0-2 Kasatkina D. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Wang Q. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Kasatkina D. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Wang Q. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Kasatkina D. 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Wang Q. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Kasatkina D. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Wang Q. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Kasatkina D. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Wang Q. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Kasatkina D. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Wang Q. 0-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Kasatkina D. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Wang Q. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Kasatkina D. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Wang Q. 0-15 15-15 30-15 40-30 2-0 → 2-1 Kasatkina D. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Wang Q. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

07:00 Kasatkina D. (Rus) – Wang Q. (Chn)

2° Incontro

08:30 Kudermetova V. (Rus) – Kontaveit A. (Est)



WTA WTA Abu Dhabi Kudermetova V. Kudermetova V. 7 6 Kontaveit A. Kontaveit A. 5 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Kudermetova V. 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Kontaveit A. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 5-1 Kudermetova V. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 5-0 Kontaveit A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 Kudermetova V. 0-15 15-15 30-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Kontaveit A. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Kudermetova V. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Kontaveit A. 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Kudermetova V. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Kontaveit A. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Kudermetova V. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Kontaveit A. 30-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Kudermetova V. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Kontaveit A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Kudermetova V. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Kontaveit A. 15-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Kudermetova V. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Kontaveit A. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Kudermetova V. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

3° Incontro

10:00 Sakkari M. (Gre) – Potapova A. (Rus)



WTA WTA Abu Dhabi Sakkari M. Sakkari M. 6 6 Potapova A. Potapova A. 4 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Sakkari M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Potapova A. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 Sakkari M. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 Potapova A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Sakkari M. 15-0 15-15 30-15 40-30 2-1 → 3-1 Potapova A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Sakkari M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Potapova A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Sakkari M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Potapova A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Sakkari M. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Potapova A. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Sakkari M. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Potapova A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Sakkari M. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Potapova A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Sakkari M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Potapova A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

10:00 Siegemund L. (Ger) – Flipkens K. (Bel)



WTA WTA Abu Dhabi Siegemund L. Siegemund L. 7 5 4 Flipkens K. Flipkens K. 5 7 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Siegemund L. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 Flipkens K. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Siegemund L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Flipkens K. 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 Siegemund L. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Flipkens K. 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Siegemund L. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Flipkens K. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Siegemund L. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Flipkens K. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Siegemund L. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Flipkens K. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Siegemund L. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Flipkens K. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Siegemund L. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Flipkens K. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Siegemund L. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Flipkens K. 15-0 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Siegemund L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Flipkens K. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Siegemund L. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Flipkens K. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Siegemund L. 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Flipkens K. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Siegemund L. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Flipkens K. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Siegemund L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Flipkens K. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Siegemund L. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Flipkens K. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Siegemund L. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Flipkens K. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Siegemund L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Flipkens K. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

10:00 Trevisan M. – Putintseva Y. (Kaz)



WTA WTA Abu Dhabi Trevisan M. Trevisan M. 3 3 Putintseva Y. Putintseva Y. 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Putintseva Y. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Trevisan M. 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Putintseva Y. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Trevisan M. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Putintseva Y. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Trevisan M. 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Putintseva Y. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Trevisan M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Putintseva Y. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Trevisan M. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Putintseva Y. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Trevisan M. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Putintseva Y. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Trevisan M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Putintseva Y. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Trevisan M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Putintseva Y. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Trevisan M. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4° Incontro

11:30 Pavlyuchenkova A. (Rus) – Jabeur O. (Tun)



WTA WTA Abu Dhabi Pavlyuchenkova A. Pavlyuchenkova A. 6 3 Jabeur O. Jabeur O. 7 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Jabeur O. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Pavlyuchenkova A. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Jabeur O. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-5 → 2-5 Pavlyuchenkova A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Jabeur O. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Pavlyuchenkova A. 0-15 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Jabeur O. 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Pavlyuchenkova A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Jabeur O. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Pavlyuchenkova A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-15 15-0 15-15 30-15 40-15 0-15 0-30 0-40 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-15 15-15 30-15 40-15 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 6-7 Jabeur O. 1-0 2-0 2-1 3-1 4-1 4-2 5-2 6-2 6-3 6-6 → 6-7 Jabeur O. 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Pavlyuchenkova A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Jabeur O. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Pavlyuchenkova A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Jabeur O. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Pavlyuchenkova A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Jabeur O. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Pavlyuchenkova A. 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Jabeur O. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Pavlyuchenkova A. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Jabeur O. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Pavlyuchenkova A. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

11:30 Tomljanovic A. (Aus) – Zhu L. (Chn)



WTA WTA Abu Dhabi Tomljanovic A. • Tomljanovic A. 0 6 7 Zhu L. Zhu L. 0 2 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tomljanovic A. 7-6 Zhu L. 0-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 6-6 → 7-6 Tomljanovic A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Zhu L. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Tomljanovic A. 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 Zhu L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Tomljanovic A. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Zhu L. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Tomljanovic A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Zhu L. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Tomljanovic A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Zhu L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Tomljanovic A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Zhu L. 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Tomljanovic A. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Zhu L. 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Tomljanovic A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Zhu L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Tomljanovic A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Zhu L. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Tomljanovic A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Zhu L. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

5° Incontro

13:00 Krejcikova B. (Cze) – Loeb J. (Usa)



WTA WTA Abu Dhabi Krejcikova B. Krejcikova B. 6 6 Loeb J. Loeb J. 1 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Loeb J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Krejcikova B. 15-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Loeb J. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Krejcikova B. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Loeb J. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Krejcikova B. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Loeb J. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Krejcikova B. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Loeb J. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Krejcikova B. 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Loeb J. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 Krejcikova B. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Loeb J. 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Krejcikova B. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Loeb J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Krejcikova B. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

13:00 Sevastova A. (Lat) – Badosa G. P. (Esp)



WTA WTA Abu Dhabi Sevastova A. Sevastova A. 2 7 2 Badosa P. Badosa P. 6 5 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Sevastova A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Badosa P. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Sevastova A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Badosa P. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Sevastova A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Badosa P. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Sevastova A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Badosa P. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Sevastova A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 Badosa P. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Sevastova A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Badosa P. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Sevastova A. 15-0 30-0 3-4 → 4-4 Badosa P. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Sevastova A. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Badosa P. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Sevastova A. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Badosa P. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Sevastova A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Badosa P. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Sevastova A. 0-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Badosa P. 0-15 15-15 30-15 2-4 → 2-5 Sevastova A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Badosa P. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Sevastova A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Badosa P. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Sevastova A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Badosa P. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

13:00 Vekic D. (Cro) – Pera B. (Usa)



WTA WTA Abu Dhabi Vekic D. Vekic D. 6 6 4 Pera B. Pera B. 7 2 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Pera B. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Vekic D. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Pera B. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Vekic D. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Pera B. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Vekic D. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Pera B. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Vekic D. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Pera B. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Vekic D. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Pera B. 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Vekic D. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Pera B. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Vekic D. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Pera B. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Vekic D. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Pera B. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Vekic D. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Vekic D. 0-15 0-30 0-40 0-15 15-15 15-30 15-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 15-0 15-15 30-15 40-15 0-15 15-15 30-15 40-15 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 15-0 15-15 15-30 15-40 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 6-7 Vekic D. 1-0 2-0 2-1 3-1 4-1 4-2 4-3 4-4 5-4 5-5 5-6 6-6 7-6 7-7 8-7 8-8 8-9 9-9 9-10 10-10 10-11 6-6 → 6-7 Vekic D. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Pera B. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Vekic D. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Pera B. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Vekic D. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Pera B. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Vekic D. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Pera B. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Vekic D. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Pera B. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Vekic D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Pera B. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

6° Incontro

14:30 Alexandrova E. (Rus) – Diyas Z. (Kaz)



WTA WTA Abu Dhabi Alexandrova E. • Alexandrova E. 30 6 2 Diyas Z. Diyas Z. 0 4 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Alexandrova E. 15-0 30-0 2-3 Diyas Z. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Alexandrova E. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Diyas Z. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Alexandrova E. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Diyas Z. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Alexandrova E. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Diyas Z. 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Alexandrova E. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Diyas Z. 0-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Alexandrova E. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Diyas Z. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Alexandrova E. 15-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Diyas Z. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Alexandrova E. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Diyas Z. 0-15 0-30 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

14:30 Fernandez L. A. (Can) – Paolini J.



WTA WTA Abu Dhabi Fernandez L. Fernandez L. 6 6 Paolini J. Paolini J. 4 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Fernandez L. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 Paolini J. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Fernandez L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Paolini J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Fernandez L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Paolini J. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Fernandez L. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Paolini J. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Fernandez L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Paolini J. 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Fernandez L. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Paolini J. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Fernandez L. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Paolini J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Fernandez L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Paolini J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Fernandez L. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Paolini J. 15-15 30-15 40-A A-40 0-0 → 0-1

WTA Abu Dhabi 500 | Cemento | $565.530 – Turno Decisivo Quali

WTA WTA Abu Dhabi Bondar A. Bondar A. 4 6 7 Pieri J. Pieri J. 6 4 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Tiebreak 6-5 → 7-5 Tiebreak 5-5 → 6-5 Tiebreak 4-5 → 5-5 Tiebreak 4-4 → 4-5 Tiebreak 3-4 → 4-4 Tiebreak 2-4 → 3-4 Tiebreak 2-3 → 2-4 Tiebreak 1-3 → 2-3 Tiebreak 1-2 → 1-3 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Tiebreak 5-5 Tiebreak 4-5 → 5-5 Tiebreak 4-4 → 4-5 Tiebreak 4-3 → 4-4 Tiebreak 3-3 → 4-3 Tiebreak 3-1 Tiebreak 2-1 → 3-1 Tiebreak 2-0 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Tiebreak 4-5 → 4-6 Tiebreak 3-5 → 4-5 Tiebreak 3-4 → 3-5 Tiebreak 3-3 → 3-4 Tiebreak 2-3 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 2-1 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0

07:00 Hradecka L. (Cze) – Zhao C. (Can)



WTA WTA Abu Dhabi Hradecka L. Hradecka L. 7 6 Zhao C. Zhao C. 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Tiebreak 5-1 → 6-1 Tiebreak 4-1 → 5-1 Tiebreak 3-1 → 4-1 Tiebreak 3-0 → 3-1 Tiebreak 2-0 → 3-0 Tiebreak 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 7-6 Tiebreak 6-6 → 7-6 Tiebreak 5-6 → 6-6 Tiebreak 5-5 → 5-6 Tiebreak 4-5 → 5-5 Tiebreak 4-4 → 4-5 Tiebreak 4-3 → 4-4 Tiebreak 4-2 → 4-3 Tiebreak 2-2 Tiebreak 2-1 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1

07:00 Papamichail D. (Gre) – Yang Z. (Chn)



WTA WTA Abu Dhabi Papamichail D. Papamichail D. 2 2 Yang Z. Yang Z. 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Tiebreak 2-5 → 2-6 Tiebreak 2-4 → 2-5 Tiebreak 2-3 → 2-4 Tiebreak 1-3 → 2-3 Tiebreak 1-2 → 1-3 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Tiebreak 2-5 → 2-6 Tiebreak 1-5 → 2-5 Tiebreak 1-4 → 1-5 Tiebreak 1-3 → 1-4 Tiebreak 1-2 → 1-3 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 0-0

07:00 Shibahara E. (Jpn) – Gasanova A. (Rus)



WTA WTA Abu Dhabi Shibahara E. Shibahara E. 6 5 2 Gasanova A. Gasanova A. 4 7 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Tiebreak 2-5 → 2-6 Tiebreak 2-4 → 2-5 Tiebreak 2-3 → 2-4 Tiebreak 1-3 → 2-3 Tiebreak 1-2 → 1-3 Tiebreak 0-2 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 0-2 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Tiebreak 5-6 → 5-7 Tiebreak 5-5 → 5-6 Tiebreak 5-4 → 5-5 Tiebreak 5-3 → 5-4 Tiebreak 4-3 → 5-3 Tiebreak 3-3 → 4-3 Tiebreak 3-2 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 3-2 Tiebreak 1-2 → 2-2 Tiebreak 0-2 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 0-2 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Tiebreak 5-4 → 6-4 Tiebreak 4-4 → 5-4 Tiebreak 4-3 → 4-4 Tiebreak 3-3 → 4-3 Tiebreak 3-2 → 3-3 Tiebreak 3-1 → 3-2 Tiebreak 2-1 → 3-1 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1

2° Incontro

08:30 Burrage J. (Gbr) – Hesse A. (Fra)



WTA WTA Abu Dhabi Burrage J. Burrage J. 3 2 Hesse A. Hesse A. 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Tiebreak 2-5 → 2-6 Tiebreak 2-4 → 2-5 Tiebreak 2-3 → 2-4 Tiebreak 1-3 → 2-3 Tiebreak 0-3 → 1-3 Tiebreak 0-2 → 0-3 Tiebreak 0-1 → 0-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Tiebreak 3-5 → 3-6 Tiebreak 3-4 → 3-5 Tiebreak 3-3 → 3-4 Tiebreak 3-2 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 3-2 Tiebreak 2-1 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0

08:30 Grammatikopoulou V. (Gre) – Bondarenko K. (Ukr)



WTA WTA Abu Dhabi Grammatikopoulou V. Grammatikopoulou V. 1 3 Bondarenko K. Bondarenko K. 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Tiebreak 3-5 → 3-6 Tiebreak 3-4 → 3-5 Tiebreak 2-4 → 3-4 Tiebreak 2-3 → 2-4 Tiebreak 1-3 → 2-3 Tiebreak 0-3 → 1-3 Tiebreak 0-2 → 0-3 Tiebreak 0-1 → 0-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Tiebreak 1-5 → 1-6 Tiebreak 0-5 → 1-5 Tiebreak 0-4 → 0-5 Tiebreak 0-3 → 0-4 Tiebreak 0-2 → 0-3 Tiebreak 0-1 → 0-2 Tiebreak 0-0 → 0-1

08:30 Stefanini L. – Fetecau I. (Rou)



WTA WTA Abu Dhabi Stefanini L. Stefanini L. 0 1 6 7 Fetecau I. Fetecau I. 0 6 2 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 7-6 Tiebreak 6-6 → 7-6 Tiebreak 5-6 → 6-6 Tiebreak 5-5 → 5-6 Tiebreak 4-5 → 5-5 Tiebreak 3-5 → 4-5 Tiebreak 3-4 → 3-5 Tiebreak 2-4 → 3-4 Tiebreak 2-3 → 2-4 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 2-1 → 2-2 Tiebreak 2-0 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 2-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Tiebreak 5-2 → 6-2 Tiebreak 4-2 → 5-2 Tiebreak 3-2 → 4-2 Tiebreak 3-1 → 3-2 Tiebreak 2-1 → 3-1 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Tiebreak 1-5 → 1-6 Tiebreak 1-4 → 1-5 Tiebreak 0-4 → 1-4 Tiebreak 0-3 → 0-4 Tiebreak 0-2 → 0-3 Tiebreak 0-1 → 0-2 Tiebreak 0-0 → 0-1

08:30 Turati B. – Caregaro M.