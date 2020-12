Australian Open 2021: l’elenco completo delle wild card. Inviti a Kokkinakis e Murray al maschile, Gavrilova-Inglis tra le donne

Manca ormai sempre meno all’inizio delle qualificazioni degli Australian Open, motivo per cui nelle ultime ore gli organizzatori del primo Major stagionale hanno reso noti i nominativi dei giocatori che prenderanno parte alla manifestazione attraverso una wild card. Al momento restano da assegnare ancora quattro inviti, due per quanto concerne il torneo maschile e due per il torneo femminile.

Nel main draw ATP giocheranno Andy Murray e Thanasi Kokkinakis, oltre all’indiano Sumit Nagal che ha ricevuto l’invito riservato ai tennisti asiatici. Tra le donne, invece, spicca la presenza di Daria Gavrilova, ex numero 20 WTA ed ora n.450 del mondo: nel tabellone femminile, la wild card per la zona Asia-Pacifico è andata alla cinese Xiyu Wang.

Nelle qualificazioni giocheranno i vincitori delle prove Juniores del 2020, il francese Harold Mayot e l’andorrana Victoria Jimenez Kasintseva.

TABELLONE PRINCIPALE MASCHILE

Christopher O’Connell

Marc Polmans

Thanasi Kokkinakis

Alex Bolt

Aleksandar Vukic

Andy Murray

Sumit Nagal

Ultima wild da assegnare

TABELLONE QUALIFICAZIONE MASCHILE

Max Purcell

Blake Mott

Jason Kubler

Akira Santillan

Tristan Schoolkate

Rinky Hijikata

Dane Sweeny

Harold Mayot

Ultima wild card da assegnare

TABELLONE PRINCIPALE FEMMINILE

Daria Gavrilova

Astra Sharma

Maddison Inglis

Lizette Cabrera

Arina Rodionova

Destanee Aiava

Xiyu Wang

Ultima wild card da assegnare

TABELLONE QUALIFICAZIONE FEMMINILE

Seone Mendez

Abbie Myers

Storm Sanders

Ivana Popovic

Olivia Gadecki

Charlotte Kempenaers-Pocz

Alexandra Bozovic

Victoria Jimenez Kasintseva

Ultima wild card da assegnare