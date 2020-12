Ranking Maschile U18: Rune n.1 da gennaio, tre statunitensi in Top-5. Cuenin unico 2004 tra i primi 10

Terminata la stagione a livello Juniores, è tempo di fare le prime considerazioni in vista della nuova annata che scatterà tra poco più di una settimana con due tornei in programma a Francoforte e Traralgon. Con l’uscita dalla classifica di tutti i tennisti nati nel 2002 per sopraggiunti limiti di età, il danese Holger Vitus Nodskov Rune diventerà il nuovo numero uno del mondo a livello Under 18, seguito a ruota dal giapponese Shintaro Mochizuki e da ben tre tennisti statunitensi quali Martin Damm, Toby Kodat e Dali Blanch.

Tra i primi dieci giocatori del mondo, l’unico 2004 sarà il n.10 Sean Cuenin. Per quanto concerne i giocatori italiani, Luca Nardi diventerà il numero uno d’Italia e si posizionerà al n.17 delle classifiche mondiali.

TOP-10 RANKING U18 DAL 1° GENNAIO 2021 (TRA PARENTESI LA POSIZIONE ATTUALE):

1- Holger Vitus Nodskov Rune (DEN) – 2003 (2)

2- Shintaro Mochizuki (JPN) – 2003 (4)

3- Martin Damm (USA) – 2003 (7)

4- Toby Kodat (USA) – 2003 (22)

5- Dali Blanch (USA) – 2003 (23)

6- Jack Pinnington Jones (GBR) – 2003 (27)

7- Pierre Yves Bailly (BEL) – 2003 (31)

8- Giovanni Mpetshi Pericard (FRA) – 2003 (36)

9- Hamad Medjedovic (SRB) – 2003 (37)

10- Sean Cuenin (FRA) – 2004 (38)