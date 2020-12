Aria di novità per Elliot Benchetrit: dal 1° gennaio giocherà per il Marocco

Cambio di nazionalità “tennistica” all’orizzonte per Elliot Benchetrit, attuale n.223 del ranking ATP in singolare. Il nativo di Nizza, classe 1998, difenderà i colori della Francia fino al 31 dicembre mentre dal 1° gennaio 2021 passerà ad essere a tutti gli effetti un giocatore del Marocco, diventando dunque convocabile per le partite di Coppa Davis e i Giochi Olimpici con la selezione africana.

A darne l’annuncio è stato lo stesso giocatore attraverso un post pubblicato su Instagram: “Dal 1° gennaio ci sarà un cambiamento importante nella mia carriera da tennista professionista perché giocherò per il Marocco, il Paese di nascita di mio padre. Sarà un onore rappresentare il Marocco in Coppa Davis e alle Olimpiadi. Resterò di nazionalità francese ma sui campi da tennis rappresenterò il Marocco, ringrazio la Francia per tutti gli aiuti che mi ha dato“. Andando a giocare sotto i colori marocchini, Benchetrit difficilmente potrà continuare a ricevere wild card al Roland Garros.