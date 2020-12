Dayana Yastremska rivela di aver avuto il COVID-19: “I sintomi erano molto strani”

La giovane tennista ucraina Dayana Yastremska ha rivelato questo lunedì sul suo Twitter di essere risultata positiva al covid-19 due settimane fa al suo arrivo a Dubai, negli Emirati Arabi, dove si sta preparando per la stagione 2021.

“Ehi, ragazzi. Due giorni dopo l’arrivo a Dubai, il mio test COVID-19 è risultato positivo. Sono andata in isolamento e non mi sono allenata per due settimane. I sintomi erano molto strani, non stavo bene! Ora mi sono completamente ripresa e mi preparerò per la prossima stagione”.

Ricordiamo che la stagione WTA inizierà proprio negli Emirati Arabi Uniti, con una WTA 500 ad Abu Dhabi. Le qualificazioni agli Australian Open si svolgeranno, invece, a Dubai.