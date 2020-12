Roger Federer eletto sportivo svizzero degli ultimi 70 anni. E poi sull’Australian Open “Speravo di essere al 100% della condizione già in ottobre. ma a dire il vero non lo sono tuttora”

Roger Federer è stato eletto sportivo svizzero degli ultimi 70 anni. Nonostante la concorrenza di sportivi di peso come Simon Ammann, Dario Cologna, Werner Günthör, Bernhard Russi e Pirmin Zurbriggen, Roger non ha avuto rivali imponendosi con il 49,1% dei voti, suddivisi tra giuria e pubblico. Il 39enne, vincitore di 20 tornei del Grande Slam, 6 ATP Finals e per 310 settimane numero uno al mondo, vanta già sette premi come sportivo dell’anno e due nella squadra dell’anno.

Federer potrebbe non partecipare ai prossimi Australian Open. A mettere in dubbio la sua presenza al primo Slam del 2021, è stato lo stesso Roger, che a margine degli Sports Awards ha dichiarato: “Mi prendo ancora un po’ di tempo prima di prendere una decisione definitiva. So che i prossimi 3 mesi saranno cruciali per me”.

“Speravo di essere al 100% della condizione già in ottobre. ma a dire il vero non lo sono tuttora. Mi sarebbe piaciuto anticipare maggiormente il programma di recupero, ma sono comunque felice di essere a questo punto oggi”.