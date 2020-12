Terza sconfitta in tre partite per Nicolas Jarry

Si pensava che sarebbe stato difficile tornare ad un livello competitivo fin da subito, ma pochi si aspettavano che Nicolas Jarry registrasse tre sconfitte consecutive al suo ritorno in campo dopo molti mesi di sospensione per aver saltato un controllo antidoping.

Il cileno non riesce a giocare a un livello che gli consenta di battere tennisti nettamente inferiori a lui e in un torneo ITF disputato nella Repubblica Dominicana, ha visto Felix Corwin, 24enne americano e 512 della classifica ATP, batterlo per 7- 6 (4) 4-6 6-3.