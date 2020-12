Juan Martín Del Potro fa un trattamento innovativo in Brasile

L’argentino Juan Martín del Potro, uno dei personaggi più popolari – e sfortunati – del tennis mondiale, si trova in Brasile, più precisamente a Porto Alegre, per dare un’altra possibilità alla sua carriera. A Rio Grande do Sul, il tennista 32enne, nativo di Tandil, si sottoporrà a una procedura chiamata BMAC (concentrato di aspirazione del midollo osseo) e inizierà la terapia fisica lo stesso giorno. Il responsabile dell’intervento sarà l’ortopedico Luiz Felipe Carvalho, specialista in medicina rigenerativa e partner di Obtg.life, e la neuroscienziata e specialista in Biomedicina Rigenerativa Cristina Bertolotto.

Secondo il ‘GZH’, la procedura consisterà nell’applicazione delle cellule del midollo osseo del giocatore nella regione ferita, con l’obiettivo di accelerare il recupero. Poi, il fisioterapista della squadra brasiliana di atletica leggera, Luiz Fernando Garcia, inizierà il processo di fisioterapia per completare la procedura.

“La fisioterapia è essenziale per coloro che fanno l’applicazione a cui Del Potro sarà sottoposto, perché aiuta a ridurre il gonfiore, il disagio, oltre a rafforzare i muscoli e aiutare a recuperare la fiducia in relazione all’infortunio. Eseguiremo alcuni test per vedere come reagirà al trattamento, ma l’obiettivo è già quello di iniziare con esercizi di rafforzamento muscolare e cercare di aumentare il movimento dell’articolazione,” ha detto Garcia.

Dopo qualche dubbio sul suo ritorno, Del Potro ha recentemente assicurato che cercherà di dare un’altra possibilità alla sua carriera. Il vice-campione dei Giochi Olimpici del 2016 ha proprio come uno dei suoi obiettivi principali per il 2021 di competere ai Giochi di Tokyo.