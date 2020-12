Australian Open: Le qualificazioni inizieranno il prossimo 04 Gennaio? le città Doha o Dubai

Il progetto del prossimo Australian Open sta cominciando a prendere forma e le qualificazioni al di fuori dell’Oceania sono ormai cosa certa, con la federazione australiana che ha già comunicato ai giocatori la decisione.

Secondo il quotidiano Marca, la fase di qualificazione inizierà il 4 gennaio a Dubai o Doha.

I 32 tennisti che riusciranno a qualificarsi per il tabellone principale (maschile e femminile) si recheranno poi in Australia per affrontare i 14 giorni di quarantena decretata dal governo australiano.

Ricordiamo che Tennis Australia intende anche organizzare quattro tornei nella settimana che precede il torneo di Melbourne: in mente ci sarebbero l’ ATP Cup o un ATP 750 (categoria che verrebbe creata ad Hoc) e un ATP 250. Nel femminile invece un WTA 500 e una WTA 250.