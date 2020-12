Tennis Integrity Unit: sette mesi di squalifica per il britannico George Kennedy

La Tennis Integrity Unit, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha comunicato la squalifica per sette mesi del tennista britannico George Kennedy, senza ranking ATP né in singolare né in doppio, colpevole di aver scommesso su diverse partite di tennis da un account online a suo nome anche per conto di un’altra persona. Al giocatore, che non disputa un torneo professionistico dal luglio 2018 (perse al secondo turno delle qualificazioni in un torneo Futures a Vogau, in Austria), è stata anche comminata una multa di $10.000.

I sette mesi di squalifica hanno effetto a partire dal 1° dicembre 2020, il che significa che Kennedy potrebbe tornare a giocare solamente nel luglio del 2021.