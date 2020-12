Dennis Ralston ha perso la battaglia con il cancro

Ieri sera lo statunitense Dennis Ralston è deceduto ad Austin (Texas) a 78 anni, sconfitto da un cancro che combatteva da tempo. È stato un giocatore importante negli anni ’60, quando fu capace di vincere 5 titoli dallo Slam in doppio (in un’epoca in cui tutti i migliori disputavano la disciplina) e giocare la finale di Wimbledon in singolare, persa nel 1966 contro Manolo Santana.

Fu un paladino degli USA in Davis, grandissimo doppista, fondamentale alla conquista dell’insalatiera nel 1963. Divenne anche capitano del team statunitense dal 1972 al 1975, conducendo la sua squadra al successo nella storica finale del ’72 a Bucarest, sfida contraddistinta da mille peripezie per il clima di enorme tensione nella capitale rumena.

Fu uno dei famosi “Handsome Eight”, uno dei primi otto giocatori a firmare l’accordo per disputare il nuovo “World Championship Tennis” alla fine del 1967.

In campo produceva un tennis fluido, con un diritto potente e preciso, ma eccelleva soprattutto nel serve and volley, con prime cariche d’effetto seguite prontamente a rete. Non a caso, fu un eccezionale protagonista in doppio.

Ha allenato anche le campionesse Chris Evert e Gabriela Sabatini, che sui social l’hanno ricordato con commozione. Evert: “It’s a sad day as my former coach of six years, Dennis Ralston, has passed away. A deeply religious man, a devoted family man, and a superb player and coach…. he will be missed. RIP Dennis“. Sabatini: “So sad to hear the passing of Dennis Ralston, greatfull to have received his knowledge, dedication and passion on the tennis court. But most of all his integrity and great values as a person. My condolences and all my love to his family“.

Marco Mazzoni