Sfuma la vittoria a Montastir per Linda Fruhvirtova, classe 2005

Oggi all’ITF di Monastir, la tennista ceca Linda Fruhvirtova (790 nella classifica WTA) è stata sconfitta in finale.

Linda, che è diventata la prima tennista nata nel 2005 a qualificarsi per una finale in un torneo professionistico, è stata superata nella finale del torneo tunisino dalla bielorussa Hatouka in tre set.