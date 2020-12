Ivan Ljubivic parla delle motivazioni di Roger Federer: “Roger vuole conquistare nuovi importanti titoli. E’ incredibile”

Ivan Ljubicic, uno degli allenatori di Roger Federer, ha dichiarato ieri di essere piuttosto sorpreso dalla motivazione dello svizzero a tornare in campo e alla competizione dopo due operazioni al ginocchio. Il ritorno avverrà all’età di 39 anni all’inizio del 2021 e dopo un anno senza giocare. Federer non ha più giocato, infatti, un evento ufficiale dalle semifinali degli Australian Open di fine gennaio.

“Roger sta lavorando molto duramente ed è motivato a lottare per i grandi titoli della prossima stagione. Ogni giorno riceviamo nuove informazioni sugli Australian Open. Il governo australiano vuole che l’evento si svolga con regole severe. Sia io che Roger abbiamo fatto del nostro meglio negli ultimi otto mesi. Sono stato in Svizzera e mi sono allenato in campo con lui. Roger è molto motivato. È incredibile. Molti si chiedono perché gioca ancora, perché è difficile da capire che gli piace ancora il tennis e vuole sfidare se stesso per altre vittorie importanti. Vuole essere competitivo e tornare al livello che aveva prima dell’infortunio”, conclude Ljubicic.