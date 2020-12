Andrea Vavassori vince il titolo in doppio nel torneo di Maia. E’ il sesto in carriera nel circuito challenger

Andrea Vavassori ha vinto questo pomeriggio in coppia con Zdenek Kolar il torneo di doppio nel torneo challenger di Maia.

L’azzurro ed il ceco hanno sconfitto in finale per 63 64 il duo formato da Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara.

Questo per l’azzurro si tratta del sesto torneo challenger vinto in carriera dopo le vittorie nel 2017 ad Andria, nel 2018 a Francavilla al Mare, Milano e San Benedetto del Tronto, nel 2019 a Poznan e oggi nel torneo portoghese.