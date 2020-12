Tennis Integrity Unit: Stanislav Poplavskyy, ex n.440 ATP, squalificato a vita per match fixing

A tre giorni dalla comunicazione della sospensione dello spagnolo Enrique Lopez Perez per 8 anni a causa del match fixing, la Tennis Integrity Unit (TIU) ha emesso nella mattinata odierna un comunicato relativo alla squalifica a vita del tennista ucraino Stanislav Poplavskyy, ex n.440 del ranking ATP nel luglio 2012. Secondo le indagini, il giocatore classe 1991 avrebbe alterato l’esito di alcuni incontri giocati tra il 2015 e il 2018 mentre nel 2019, anno in cui non ha disputato alcun match a livello professionistico, si sarebbe dedicato al “courtsiding”, ossia all’invio a terzi di dati in tempo reale su partite seguite on-site al fine di guadagnare soldi “facili” attraverso le piattaforme di scommesse online.

Oltre a dover fare i conti con la squalifica a vita dal circuito, Poplavskyy dovrà anche pagare una multa pari a $10.000 per aver violato una lunga serie di norme previste dal piano anti-corruzione.