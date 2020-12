Il curioso caso di Erik Crepaldi e Miljan Zekic: avversari per quattro volte… in 22 giorni

Erik Crepaldi è uno dei tanti tennisti italiani impegnati, ormai da diverse settimane a questa parte, nei tornei Futures in programma in Egitto, prima sui campi in cemento outdoor di Sharm El Sheikh ed ora sui campi in terra battuta all’aperto del Cairo. Il classe ’90, attuale numero 581 del ranking ATP in singolare, negli ultimi quattro eventi disputati ha sempre incontrato, nel corso della settimana, il serbo Miljan Zekic: tra i due giocatori ci sono stati ben quattro confronti nel giro di appena 22 giorni, dall’11 novembre ad oggi, 3 dicembre, con l’italiano che si è imposto in tre circostanze.

Quello stabilito da Crepaldi e Zekic è un record: non era mai capitato, infatti, che la stessa partita si ripetesse per quattro volte nel giro di così poco tempo. Osservando i prossimi appuntamenti, entrambi risultano iscritti al torneo del Cairo in programma a partire da lunedì: riusciranno ad affrontarsi per la quinta volta in altrettante settimane?

M15 Sharm El Sheikh (Egitto) – 11 novembre – R1 – Crepaldi b. Zekic 6-4 6-2

M15 Sharm El Sheikh (Egitto) – 20 novembre – QF – Crepaldi b. Zekic 7-6(1) 6-3

M15 Cairo (Egitto) – 26 novembre – R2 – Zekic b. Crepaldi 6-3 6-4

M15 Cairo (Egitto) – 3 dicembre – R2 – Crepaldi b. Zekic 6-4 7-6(6)