Coppa Davis: Sinner nel Dream Team azzurro con Panatta, Pietrangeli, Fognini e Barazzutti

Bella iniziativa degli organizzatori delle Davis Cup Finals che, vista la mancata disputa del torneo a causa dell’emergenza Coronavirus, hanno scelto, nei giorni scorsi, di proporre una serie di sondaggi sui canali social per determinare le rose delle diciotto squadre inserite nei sei gironi della manifestazione, con il possibile impiego di ex giocatori. Il Dream Team dell’Italia è composto da Jannik Sinner, Adriano Panatta, Nicola Pietrangeli, Fabio Fognini e Corrado Barazzutti: nel medesimo raggruppamento degli azzurri anche gli Stati Uniti con il tridente Agassi-Sampras-McEnroe ed una Colombia decisamente più “abbordabile” con Santiago Giraldo e Alejandro Falla come tennisti di punta.

GRUPPO A

Spagna: Rafael Nadal, David Ferrer, Carlos Moya, Juan Carlos Ferrero, Feliciano Lopez

Russia: Marat Safin, Yevgeny Kafelnikov, Nikolay Davydenko, Daniil Medvedev, Mikhail Youzhny

Ecuador: Nicolas Lapentti, Andres Gomez, Pancho Segura, Miguel Olvera, Ricardo Ycaza

GRUPPO B

Canada: Denis Shapovalov, Milos Raonic, Felix Auger-Aliassime, Vasek Pospisil, Daniel Nestor

Kazakistan: Mikhail Kukushkin, Alexander Bublik, Andrey Golubev, Aleksandr Nedovyesov, Yuriy Schukin

Svezia: Stefan Edberg, Bjorn Borg, Mats Wilander, Jonas Bjorkman, Anders Jarryd

GRUPPO C

Francia: Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, Guy Forget, Yannick Noah, Gael Monfils

Gran Bretagna: Andy Murray, Tim Henman, Jamie Murray, Fred Perry, Greg Rusedski

Repubblica Ceca: Tomas Berdych, Ivan Lendl, Petr Korda, Radek Stepanek, Jan Kodes

GRUPPO D

Croazia: Ivan Ljubicic, Marin Cilic, Goran Ivanisevic, Mario Ancic, Ivan Dodig

Australia: Lleyton Hewitt, Rod Laver, Pat Rafter, Todd Woodbridge, Mark Woodforde

Ungheria: Marton Fucsovics, Attila Balazs, Balazs Taroczy, Istvan Gulyas, Laszlo Markovits

GRUPPO E

USA: Andre Agassi, Pete Sampras, John McEnroe, Bob Bryan, Mike Bryan

Italia: Adriano Panatta, Nicola Pietrangeli, Corrado Barazzutti, Fabio Fognini, Jannik Sinner

Colombia: Santiago Giraldo, Alejandro Falla, Juan Sebastian Cabal, Robert Farah, Daniel Galan

GRUPPO F

Serbia: Novak Djokovic, Janko Tipsarevic, Viktor Troicki, Nenad Zimonjic, Ilija Bozoljac

Germania: Boris Becker, Michael Stich, Tommy Haas, Philipp Kohlschreiber, Patrik Kuhmen

Austria: Dominic Thiem, Thomas Muster, Jurgen Melzer, Dennis Novak, Alexander Peya