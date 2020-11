Challenger Maia: I risultati completi del Day 1. Paolo Lorenzi al secondo turno. Out Lorenzo Giustino (Video)

R2: Arthur Rinderknech (FRA) vs (Q)Duje Ajdukovic (CRO)

R2: (6)Paolo Lorenzi (ITA) vs Bernabe Zapata Miralles (ESP)

R2: Quentin Halys (FRA) vs (4)Henri Laaksonen (SUI)

R2: Marco Trungelliti (ARG) vs Kimmer Coppejans (BEL) [1-2]

Challenger Maia CH | Indoor | e44.820 – 1° Turno

Centre Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Zdenek Kolar vs [4] Henri Laaksonen



CH Maia Zdenek Kolar Zdenek Kolar 4 3 Henri Laaksonen [4] Henri Laaksonen [4] 6 6 Vincitore: H. LAAKSONEN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Z. Kolar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 H. Laaksonen 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Z. Kolar 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 3-3 → 3-4 H. Laaksonen 0-15 0-30 df 0-40 2-3 → 3-3 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 H. Laaksonen 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Z. Kolar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 H. Laaksonen 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Z. Kolar 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 H. Laaksonen 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Z. Kolar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 H. Laaksonen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 H. Laaksonen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 H. Laaksonen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Z. Kolar 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 H. Laaksonen 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 Z. Kolar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [WC] Nuno Borges vs Bernabe Zapata Miralles (non prima ore: 14:00)



CH Maia Nuno Borges Nuno Borges 5 1 Bernabe Zapata Miralles Bernabe Zapata Miralles 7 6 Vincitore: B. ZAPATA MIRALLES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-5 → 1-6 N. Borges 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 N. Borges 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 N. Borges 15-0 30-0 30-15 df 0-1 → 1-1 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 N. Borges 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 N. Borges 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 N. Borges 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 N. Borges 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-3 → 3-3 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 N. Borges 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 N. Borges 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [6] Paolo Lorenzi vs [Q] Michael Vrbensky



CH Maia Paolo Lorenzi [6] Paolo Lorenzi [6] 5 7 6 Michael Vrbensky Michael Vrbensky 7 6 2 Vincitore: P. LORENZI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 M. Vrbensky 15-0 30-0 ace 40-0 5-1 → 5-2 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 M. Vrbensky 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Vrbensky 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 1-1 → 2-1 P. Lorenzi 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 M. Vrbensky 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 M. Vrbensky 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 5-6 → 6-6 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 M. Vrbensky 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-4 → 5-4 M. Vrbensky 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Vrbensky 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-3 → 3-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 M. Vrbensky 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 1-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-2 → 1-2 M. Vrbensky 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Vrbensky 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 P. Lorenzi 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 30-40 5-5 → 5-6 M. Vrbensky 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Vrbensky 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-3 → 4-3 M. Vrbensky 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-2 → 3-2 M. Vrbensky 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Vrbensky 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Quentin Halys vs [Alt] Geoffrey Blancaneaux



CH Maia Quentin Halys Quentin Halys 7 3 7 Geoffrey Blancaneaux Geoffrey Blancaneaux 5 6 5 Vincitore: Q. HALYS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 G. Blancaneaux 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Q. Halys 30-0 40-0 5-5 → 6-5 G. Blancaneaux 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Q. Halys 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 G. Blancaneaux 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 G. Blancaneaux 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 G. Blancaneaux 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 G. Blancaneaux 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Q. Halys 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 G. Blancaneaux 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 G. Blancaneaux 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Q. Halys 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 G. Blancaneaux 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Q. Halys 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-2 → 2-2 G. Blancaneaux 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Q. Halys 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 G. Blancaneaux 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Q. Halys 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 6-5 → 7-5 G. Blancaneaux 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 5-5 → 6-5 Q. Halys 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 G. Blancaneaux 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Q. Halys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 G. Blancaneaux 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 G. Blancaneaux 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-3 → 2-3 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 0-3 → 1-3 G. Blancaneaux 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Q. Halys 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 G. Blancaneaux 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [5] Nikola Milojevic vs Marco Trungelliti (non prima ore: 13:30)



CH Maia Nikola Milojevic [5] Nikola Milojevic [5] 3 1 Marco Trungelliti Marco Trungelliti 6 6 Vincitore: M. TRUNGELLITI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 N. Milojevic 0-15 0-30 df 0-40 df 1-5 → 1-6 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 1-5 N. Milojevic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 N. Milojevic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 N. Milojevic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-5 → 3-6 N. Milojevic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 N. Milojevic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 N. Milojevic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Milojevic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Trungelliti 15-0 30-0 ace 0-0 → 0-1

3. Tristan Lamasine vs Arthur Rinderknech



CH Maia Tristan Lamasine Tristan Lamasine 3 6 2 Arthur Rinderknech Arthur Rinderknech 6 3 6 Vincitore: A. RINDERKNECH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 T. Lamasine 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 A. Rinderknech 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 T. Lamasine 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 T. Lamasine 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 T. Lamasine 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Lamasine 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-3 → 6-3 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 T. Lamasine 15-0 30-0 ace 40-0 4-2 → 5-2 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 T. Lamasine 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 A. Rinderknech 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 T. Lamasine 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 T. Lamasine 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 T. Lamasine 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-4 → 2-5 T. Lamasine 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Lamasine 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 T. Lamasine 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

Court 5 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Daniel Masur vs Kimmer Coppejans



CH Maia Daniel Masur Daniel Masur 2 5 Kimmer Coppejans Kimmer Coppejans 6 7 Vincitore: K. COPPEJANS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 D. Masur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 D. Masur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 5-4 → 5-5 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 D. Masur 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 K. Coppejans 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 D. Masur 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 K. Coppejans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 D. Masur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Masur 15-0 15-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Masur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 D. Masur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 K. Coppejans 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-3 → 1-4 D. Masur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 K. Coppejans 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 D. Masur 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 K. Coppejans 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [Q] Duje Ajdukovic vs [7] Lorenzo Giustino (non prima ore: 13:30)